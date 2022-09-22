Правда ли, что в холодное время года есть хочется больше

Наступили холода, а вместе с ними желание более сытно и жирно питаться. "Рамблер" выяснил, как перемена погоды влияет на аппетит, а врачом-терапевтом Алексей Жито прокомментировал этот феномен.
Основная идея эволюционная и заключается в том, что люди едят во время холодов больше, чтобы банально пережить это трудное время.
Тот факт, что осенью мы начинаем есть больше, доказали еще в 1991 году. Исследователи Университета Джорджии изучили, сколько люди из группы добровольцев ели от сезона к сезону. Выяснилось, что как только световой день становился короче испытуемые начинали потреблять на 200 калорий больше.
Другое объяснение осеннему обжорству состоит возможностях для него. В холодное время года мы чаще сиди с друзьями дома или в кафе, дни укорачиваются, гулять и заниматься спортом тановится труднее.
По сути, на каждую из причин возможно повлиять. Однако об одной из них россияне часто забывают, а именно о своевременном приеме витаминов. По словам врача, дефицит витамина Д можно назвать причиной повышения аппетита. Летом его уровень повышается, а зимой медленно начинает снижаться, и из-за этого есть хочется больше. Только принимать витамины стоит после консультации врача и соответствующего анализа.