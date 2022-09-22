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25 минут назад

Правда ли, что в холодное время года есть хочется больше

Даша Краснова
Жито Алексей Владимировичэксперт

Наступили холода, а вместе с ними желание более сытно и жирно питаться. "Рамблер" выяснил, как перемена погоды влияет на аппетит, а врачом-терапевтом Алексей Жито прокомментировал этот феномен.

Правда ли, что в холодное время года есть хочется больше
Фото: unsplashunsplash

Основная идея эволюционная и заключается в том, что люди едят во время холодов больше, чтобы банально пережить это трудное время.

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"Действительно, у нашего организма существуют различные циклы, в рамках которых происходит колебания гормонов. В течение года наша масса тела меняется и к зиме происходит набор массы. Организм повышает аппетит, определенные гормоны, инсулин, липтин. В результате, человек набирает массу телу, чтобы согреться и буквально пережить зиму".
Жито Алексей Владимирович
Жито Алексей ВладимировичВрач-терапевт, эндокринолог, кардиолог, к.м.н.

Тот факт, что осенью мы начинаем есть больше, доказали еще в 1991 году. Исследователи Университета Джорджии изучили, сколько люди из группы добровольцев ели от сезона к сезону. Выяснилось, что как только световой день становился короче испытуемые начинали потреблять на 200 калорий больше.

Другое объяснение осеннему обжорству состоит возможностях для него. В холодное время года мы чаще сиди с друзьями дома или в кафе, дни укорачиваются, гулять и заниматься спортом тановится труднее.

"Банально человек проводит меньше времени на воздухе. Мы меньше гуляем, меньше ходим, а физическая активность способствует нормализации аппетита. Зимой же происходит резкое уменьшение нагрузки, в результате гормональные изменения приводят к нарушению аппетита".
Жито Алексей Владимирович
Жито Алексей ВладимировичВрач-терапевт, эндокринолог, кардиолог, к.м.н.

По сути, на каждую из причин возможно повлиять. Однако об одной из них россияне часто забывают, а именно о своевременном приеме витаминов. По словам врача, дефицит витамина Д можно назвать причиной повышения аппетита. Летом его уровень повышается, а зимой медленно начинает снижаться, и из-за этого есть хочется больше. Только принимать витамины стоит после консультации врача и соответствующего анализа.

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