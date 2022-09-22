Диетолог Калинчев: мясо лучше не покупать на рынке

«Смотрите внимательно на условия хранения мясных и молочных продуктов в местах их продажи. Холодильные камеры должны быть в рабочем состоянии. В новых и современных магазинах часто рядом с ними даже просто стоять холодно, настолько хорошо они работают. Продукты чаще всего портятся в магазине, когда лежат в проходах в торговом зале и ждут транспортировки в холодильные камеры», — отметил диетолог.