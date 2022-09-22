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2 часа назад

Российский врач назвал брокколи заменой яйцам и говядине

Vse42.ru

Российский спортивный врач Александра Пурига заявила, что альтернативой яйцам и говядине можно считать брокколи.

Российский врач назвал брокколи заменой яйцам и говядине
Фото: Vse42.ruVse42.ru

По словам эксперта, данный овощ содержит множество различным макроэлементов, в том числе витамины PP, U, а также бета-каротины, калий, кальций, фосфор, натрий, железо.

Кроме того, по утверждению специалиста, брокколи почти вдвое питательнее по содержанию минеральных солей и белка, нежели цветная капуста.

– Ценность белка брокколи возрастает благодаря присутствию в нем веществ, которые препятствуют накоплению в организме холестерина, – отметила Пурига.

Она добавила, что по своим питательным веществам овощ не уступает говядине из-за содержания аминокислот и яйцам из-за богатства лизином и изолейцином, пишет "Утро.ру".

Еда,
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