В чем польза куриного мяса?

Каждая хозяйка знает, что из целой курицы можно приготовить массу блюд, хоть праздничных, хоть на каждый день. Курица не требует особых кулинарных навыков, плюс к этому она содержит много полезных веществ. Каких? Предлагаем разобраться.
Ученые не могут точно сказать, как давно была одомашнена курица. По заявлению некоторых специалистов, эта птица проживает рядом с человеком около 8 тысячи лет и впервые упоминается в Китае. Курица отлично вписывается в домашнее хозяйство, она не требует какого-то специального ухода, довольно легко размножается и быстро растет. То есть не нужно ждать годы, чтобы получить от курицы выгоду в виде яиц или мяса. В нашей продуктовой корзине курица давно и надежно занимает одну из лидирующих позиций. Куриную тушку можно с легкостью вписать в любое меню из нескольких блюд, а также отлично приготовить к праздничному столу. Поэтому россияне так любят курицу, а хозяйки знают много отличных с ней рецептов.
Все эти микронутриенты необходимы для нашей кроветворной, иммунной и костной систем. Особенно важны эти вещества в осенне-зимний период, когда иммунитет снижается из-за погоды, количества солнечного света, обострения хронических заболеваний и распространения инфекций. Железо входит в состав гемоглобина, с помощью которого в клетки попадает кислород. Апатия, сонливость, упадок сил — симптомы железодефицитной анемии, которой, согласно официальным данным, страдает каждая вторая женщина. Кальций и фосфор отвечают за здоровые кости и зубы. Это особенно актуально для детей, когда формируется скелет, и для женщин в постменопаузе, у которых есть риск остеопороза. Содержащийся в курице магний особенно в сочетании с витаминами группы В укрепляет нервную систему и поможет легче пережить ПМС.
В курице содержится полноценный куриный белок, это отличный строительный материал для клеток, он делает блюда сытными. Благодаря этому вы съедите меньше, а значит — сможете поддерживать оптимальный вес и здоровье сердечно-сосудистой системы. Белок в том числе отвечает за минеральную плотность костей и мышцы. О них особенно важно заботиться женщинам в менопаузе (саркопения — проблема многих женщин после 60 лет) и тем, кто имеет в анамнезе гормональные нарушения. В сочетании с фосфором и кальцием куриное мясо становится идеальным продуктом для женщин, особенно в элегантном возрасте.
Обратите внимание на аминокислоту триптофан, которая в содержится в курице. Это прекурсор нейромедиатора серотонина — гормона радости, он синтезируется в кишечнике и головном мозг. Серотонин отвечает за передачу нервных импульсов, хорошее настроение и сон.
Если вы замечаете нарушения сна, включайте в вечерний прием продукты, богатые триптофаном. Это куриное и индюшачье мясо, сыр, орехи и рыба.
"Куриная грудка считается более диетической частью тушки, она содержит меньше калорий и жира. Но и остальные части мало превосходят грудку по калорийности, важно просто снять лишний жир при наличии таких рекомендаций от доктора или специалиста по питанию. Если особых предписаний от специалиста нет, смело используйте все части курицы, в том числе и кожу. Небольшая часть жира в рационе нам крайне необходима", — Наталья Филиппова: педагог-психолог, консультант по коррекции веса и психологии пищевого поведения, нутрициолог, специалист по РПП, wellbeing-эксперт, специалист по побору витаминов и минералов