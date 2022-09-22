В чем польза куриного мяса?

Каждая хозяйка знает, что из целой курицы можно приготовить массу блюд, хоть праздничных, хоть на каждый день. Курица не требует особых кулинарных навыков, плюс к этому она содержит много полезных веществ. Каких? Предлагаем разобраться.

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Ученые не могут точно сказать, как давно была одомашнена курица. По заявлению некоторых специалистов, эта птица проживает рядом с человеком около 8 тысячи лет и впервые упоминается в Китае. Курица отлично вписывается в домашнее хозяйство, она не требует какого-то специального ухода, довольно легко размножается и быстро растет. То есть не нужно ждать годы, чтобы получить от курицы выгоду в виде яиц или мяса. В нашей продуктовой корзине курица давно и надежно занимает одну из лидирующих позиций. Куриную тушку можно с легкостью вписать в любое меню из нескольких блюд, а также отлично приготовить к праздничному столу. Поэтому россияне так любят курицу, а хозяйки знают много отличных с ней рецептов.

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Что содержится в курице? Фосфор

Кальций

Железо

Цинк

Медь

Магний

Витамины группы В

Все эти микронутриенты необходимы для нашей кроветворной, иммунной и костной систем. Особенно важны эти вещества в осенне-зимний период, когда иммунитет снижается из-за погоды, количества солнечного света, обострения хронических заболеваний и распространения инфекций. Железо входит в состав гемоглобина, с помощью которого в клетки попадает кислород. Апатия, сонливость, упадок сил — симптомы железодефицитной анемии, которой, согласно официальным данным, страдает каждая вторая женщина. Кальций и фосфор отвечают за здоровые кости и зубы. Это особенно актуально для детей, когда формируется скелет, и для женщин в постменопаузе, у которых есть риск остеопороза. Содержащийся в курице магний особенно в сочетании с витаминами группы В укрепляет нервную систему и поможет легче пережить ПМС.

В курице содержится полноценный куриный белок, это отличный строительный материал для клеток, он делает блюда сытными. Благодаря этому вы съедите меньше, а значит — сможете поддерживать оптимальный вес и здоровье сердечно-сосудистой системы. Белок в том числе отвечает за минеральную плотность костей и мышцы. О них особенно важно заботиться женщинам в менопаузе (саркопения — проблема многих женщин после 60 лет) и тем, кто имеет в анамнезе гормональные нарушения. В сочетании с фосфором и кальцием куриное мясо становится идеальным продуктом для женщин, особенно в элегантном возрасте.

Обратите внимание на аминокислоту триптофан, которая в содержится в курице. Это прекурсор нейромедиатора серотонина — гормона радости, он синтезируется в кишечнике и головном мозг. Серотонин отвечает за передачу нервных импульсов, хорошее настроение и сон.

Если вы замечаете нарушения сна, включайте в вечерний прием продукты, богатые триптофаном. Это куриное и индюшачье мясо, сыр, орехи и рыба.

Как правильно выбрать курицу? Выбирая тушку курицы, обратите внимание на ее внешний вид — курица должна быть пропорциональной, без выпирающих грудок или других частей. Осмотрите поверхность, она должна быть дефектов в виде царапин, кровяных сгустков и переломанных костей. Свежее мясо всегда держит форму, просто надавите на него, чтобы это проверить. Не забывайте оценить курицу по цвету. Самое вкусное мясо светло-розового цвета. Белая кожа и бледно-желтый жир — признак качественного продукта. Если есть возможность понюхать мясо, сделайте это. Никаких подозрительных запахов быть не должно.