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19 минут назад

Диетолог Русакова объяснила, кому нельзя есть помидоры

Мария Кимакович

Употребление томатов может быть опасным в период обострения гастроэнтерологических заболеваний, отметила врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова в интервью изданию «Москва 24».

Исключить помидоры из меню специалист посоветовала людям, страдающим язвой желудка и двенадцатиперстной кишки. Русакова объяснила, что кислоты, содержащиеся в овоще, могут пагубно влиять на слизистые и провоцировать обострение болезни.

Ограничить употребление помидоров, по словам эксперта, следует также при подагре и проблемах с почками. Диетолог подчеркнула, что помидоры влияют на среду мочи, изменяя ее, вследствие чего возможно образование камней. Однако, это происходит лишь в том случае, если у человека есть склонность к этому, но при этом он ест много помидоров.

Ранее диетолог назвала продукты для укрепления нервной системы.

Еда,Видео,Дарья Русакова,
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