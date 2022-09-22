Употребление томатов может быть опасным в период обострения гастроэнтерологических заболеваний, отметила врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова в интервью изданию «Москва 24».
Исключить помидоры из меню специалист посоветовала людям, страдающим язвой желудка и двенадцатиперстной кишки. Русакова объяснила, что кислоты, содержащиеся в овоще, могут пагубно влиять на слизистые и провоцировать обострение болезни.
Ограничить употребление помидоров, по словам эксперта, следует также при подагре и проблемах с почками. Диетолог подчеркнула, что помидоры влияют на среду мочи, изменяя ее, вследствие чего возможно образование камней. Однако, это происходит лишь в том случае, если у человека есть склонность к этому, но при этом он ест много помидоров.