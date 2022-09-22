Чтобы укрепить иммунитет, осенью и зимой врач-педиатр Марьям Сайфулина рекомендует отдать предпочтение зеленым фруктам и овощам. Об этом она рассказала в интервью РИАМО.

Эксперт отмечает, что для поддержки здоровья следует ввести в ежедневный рацион яблоки, зеленый лук, укроп и петрушку.

Эти продукты, по словам Сайфулиной, содержат витамины группы B, в частности B6 и B12, которые принимают непосредственное участие в иммунном обмене. Кроме того, можно принимать эти витамины в виде пищевых добавок.