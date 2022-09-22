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2 часа назад

Врач Сайфулина назвала продукты, которые необходимо есть осенью и зимой

Мария Кимакович

Чтобы укрепить иммунитет, осенью и зимой врач-педиатр Марьям Сайфулина рекомендует отдать предпочтение зеленым фруктам и овощам. Об этом она рассказала в интервью РИАМО.

Эксперт отмечает, что для поддержки здоровья следует ввести в ежедневный рацион яблоки, зеленый лук, укроп и петрушку.

Эти продукты, по словам Сайфулиной, содержат витамины группы B, в частности B6 и B12, которые принимают непосредственное участие в иммунном обмене. Кроме того, можно принимать эти витамины в виде пищевых добавок.

Напомнила врач и о важности приема витамина D в осенний и зимний сезоны, отметив, что содержащих его препаратов можно найти множество.

Ранее диетолог назвала продукты для укрепления нервной системы.

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