Как приготовить вкусную фаршированную тыкву

Осень – сезон тыквы. С ней готовят каши, делают соки, а в кофейнях подают кофе со специальным осенним ароматом этой бахчевой культуры.
Сегодня мы уже писали о пользе тыквы для здоровья. А популярный кулинарный блогер Коте Оганезов поделился со своими многочисленными подписчиками рецептом вкуснейшей фаршированной тыквы.
У тыквы необходимо срезать крышку, а затем вычистить овощ от семян и максимально срезать мякоть, оставив лишь тонкие стенки.
Мякоть тыквы, лук и чеснок следует мелко нашинковать и слегка обжарить в сковороде на растительном масле. Через пару минут добавить рис, специи и соль, залить все одним стаканом воды и оставить тушиться на медленном огне на 10 минут.
Следующий шаг – добавление фарша. Смесь из любого перекрученного мяса, тушеного риса с овощами необходимо поместить в вычищенную тыкву, а затем получившуюся импровизированную кастрюлю следует поставить в духовку на 2 часа при температуре 180 градусов.
Когда блюдо будет готово, ароматную красавицу можно нарезать порционно.
Приятного аппетита!