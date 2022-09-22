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1 час назад

Как приготовить вкусную и ароматную фаршированную тыкву

Крестьянская жизнь

Осень – сезон тыквы. С ней готовят каши, делают соки, а в кофейнях подают кофе со специальным осенним ароматом этой бахчевой культуры.

Как приготовить вкусную фаршированную тыкву
Фото: Крестьянская жизньКрестьянская жизнь

Сегодня мы уже писали о пользе тыквы для здоровья. А популярный кулинарный блогер Коте Оганезов поделился со своими многочисленными подписчиками рецептом вкуснейшей фаршированной тыквы.

Для приготовления блюда потребуются следующие ингредиенты:
  • Тыква весом около 2–3 кг,
  • 1 средняя головка лука,
  • 3 зубчика чеснока,
  • 100 г риса,
  • 1 ч. л. паприки или молотых семян кинзы,
  • 300 г фарша.

У тыквы необходимо срезать крышку, а затем вычистить овощ от семян и максимально срезать мякоть, оставив лишь тонкие стенки.

Мякоть тыквы, лук и чеснок следует мелко нашинковать и слегка обжарить в сковороде на растительном масле. Через пару минут добавить рис, специи и соль, залить все одним стаканом воды и оставить тушиться на медленном огне на 10 минут.

Следующий шаг – добавление фарша. Смесь из любого перекрученного мяса, тушеного риса с овощами необходимо поместить в вычищенную тыкву, а затем получившуюся импровизированную кастрюлю следует поставить в духовку на 2 часа при температуре 180 градусов.

Когда блюдо будет готово, ароматную красавицу можно нарезать порционно.

Приятного аппетита!

Еда,
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