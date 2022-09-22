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39 минут назад

Апельсины снижают уровень холестерина и риски сердечных заболеваний

Волгоградская правда

Популярный оранжевый фрукт любим многими не только за свой вкус.

Чем полезны апельсины
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

Апельсин крайне полезен при авитаминозе, поскольку содержит множество витаминов в высокой концентрации: С, А, Е, витамины группы В.

К тому же оранжевые плоды помогают нормализовать уровень холестерина в крови. Проведенное ранее исследование показывает, что употребление концентрата цитрусовых волокон снизило общий уровень холестерина у участников эксперимента на 10,6%, пишет Eat This, Not That.

Витамин С снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому апельсины в рационе служат профилактикой инфаркта и инсульта.

Кроме поддержки физического здоровья, цитрусовые способны повышать настроение и помогут справиться с хандрой.

Еда,
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