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41 минуту назад

Рецепт курицы карри с рисом: видео

Стелла Шмель

Карри – название индийской пряной смеси на основе куркумы, которая используется в составе множества индийских рецептов. Ее добавляют как в гарниры, так и в мясные блюда.

Этот рецепт курицы карри очень прост в приготовлении, поэтому отлично подойдет, если вы только знакомитесь с индийской кухней.

Для приготовления курицы карри понадобятся:
  • куриная грудка,
  • лук,
  • имбирь,
  • чеснок,
  • смесь карри,
  • куркума,
  • сливки,
  • лайм,
  • масло.

Для гарнира хорошо подойдет рис.

Пошаговый рецепт приготовления курицы карри смотрите в видео.

А если вы хотите разнообразить свой рацион полезными овощами, воспользуйтесь этими простыми рецептами блюд из кабачков.

Еда,Видео,
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