Рецепт курицы карри с рисом: видео

Карри – название индийской пряной смеси на основе куркумы, которая используется в составе множества индийских рецептов. Ее добавляют как в гарниры, так и в мясные блюда.

Этот рецепт курицы карри очень прост в приготовлении, поэтому отлично подойдет, если вы только знакомитесь с индийской кухней.

куриная грудка,

лук,

имбирь,

чеснок,

смесь карри,

куркума,

сливки,

лайм,

масло. Для приготовления курицы карри понадобятся:

Для гарнира хорошо подойдет рис.

Пошаговый рецепт приготовления курицы карри смотрите в видео.