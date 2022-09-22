Рецепт курицы карри с рисом: видео

Карри – название индийской пряной смеси на основе куркумы, которая используется в составе множества индийских рецептов. Ее добавляют как в гарниры, так и в мясные блюда.
Этот рецепт курицы карри очень прост в приготовлении, поэтому отлично подойдет, если вы только знакомитесь с индийской кухней.
Для гарнира хорошо подойдет рис.
Пошаговый рецепт приготовления курицы карри смотрите в видео.
А если вы хотите разнообразить свой рацион полезными овощами, воспользуйтесь этими простыми рецептами блюд из кабачков.