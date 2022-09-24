Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+12° в 
USD 58.10EUR 56.48
Войти в почту
3 часа назад

Диетолог Макиша рассказала о полезных свойствах морской капусты

RT на русскомиещё 1

Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша рассказала о полезных свойствах морской капусты.

Диетолог Макиша рассказала о полезных свойствах морской капусты
Фото: RT на русскомRT на русском

«Достаточно всего 50 г морской капусты из баночки, для того чтобы получить суточную норму. А йод очень важен для профилактики заболеваний щитовидной железы, и в том числе для поддержания активного обмена веществ», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, ещё одним полезным продуктом является печень трески, которая содержит много витамина D.

«Думаю, многие знают, что витамин D жизненно необходим для нашего организма и с точки зрения поддержания костной системы, и с точки зрения поддержания иммунитета», — пояснила Макиша.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с Nation News назвала некоторые продукты, которые способствуют укреплению здоровья.

Еда,Елена Соломатина,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители