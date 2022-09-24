Диетолог Макиша рассказала о полезных свойствах морской капусты

«Достаточно всего 50 г морской капусты из баночки, для того чтобы получить суточную норму. А йод очень важен для профилактики заболеваний щитовидной железы, и в том числе для поддержания активного обмена веществ», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».