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38 минут назад

Диетолог рассказала, из чего должен состоять полезный перекус

RT на русском

Врач-диетолог, член Национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Елена Тихомирова рассказала, из каких продуктов должен состоять полезный перекус.

Диетолог рассказала, из чего должен состоять полезный перекус
Фото: unsplashunsplash

«Если человеку комфортно держать пищевую паузу между завтраком и обедом или между обедом и ужином, то перекус не нужен. Он необходим в том случае, если присутствует значительное чувство голода. И тогда перекус должен быть один, а не 21. Это нужно очень строго контролировать. В качестве перекуса подойдёт классика жанра — один фрукт или ягоды массой 200 гр., 20—30 гр. орехов, 40 гр. хлеба. Это может быть и какой-то шоколад, 20—25 гр., а то и 30», — объяснила Тихомирова в разговоре с URA.RU.

Еда,
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