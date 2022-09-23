Диетолог рассказала, из чего должен состоять полезный перекус

«Если человеку комфортно держать пищевую паузу между завтраком и обедом или между обедом и ужином, то перекус не нужен. Он необходим в том случае, если присутствует значительное чувство голода. И тогда перекус должен быть один, а не 21. Это нужно очень строго контролировать. В качестве перекуса подойдёт классика жанра — один фрукт или ягоды массой 200 гр., 20—30 гр. орехов, 40 гр. хлеба. Это может быть и какой-то шоколад, 20—25 гр., а то и 30», — объяснила Тихомирова в разговоре с URA.RU.