Полезно и вкусно: ханум в казане с овощами

Ханум – так у восточных народов называют женщин, пользующихся уважением. В переводе это слово означает «госпожа, дама, красавица». А еще это вкуснейшее блюдо, которое наспех, конечно, не приготовишь, но зато насладиться и насытиться им можно сполна и надолго.

Фото: Мир24 Мир24

Восток – дело тонкое. За право считаться родиной этого блюда спорят несколько стран и народов. Даже в Казахстане в южных регионах его называют «ханум», а ближе к северу – «орама нан». Но суть остается прежней – это мучное блюдо с начинкой, чаще всего – мясной, но могут быть и другие варианты. Тут уж на любителя. Готовится ханум на пару.

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«Мы в нашей семье очень любим ханум, готовим его часто, особенно когда нет желания или времени лепить манты. Тем более что готовить его не сложно, важно лишь обратить внимание на тесто. Оно не должно быть слишком мягким, чтобы рулет не развалился при варке», – говорит жительница Нур-Султана Асель Есенаманова.

В глубокую посуду нужно налить молоко, добавить одно яйцо, соль и все перемешать. Затем высыпаем муку, замешиваем тугое тесто. Убираем на 30 минут отдохнуть.

Тем временем шинкуем лук тонкими полукольцами. Нарезаем петрушку. В глубокую посуду выкладываем фарш. К нему лук, зелень, соль, перец и паприку. Все хорошенько перемешиваем и отставляем в сторону.

В казане разогреваем масло, добавляем лук, нарезанный полукольцами, чеснок, жарим до золотистого цвета. Заливаем томатным соком (можно пропустить помидоры через блендер) и сверху выкладываем нарезанные кружочками морковь и картофель. Добавляем соль и сахар. Выключаем огонь.

Тесто делим на две части. Раскатываем в тонкий круг. Чем тоньше – тем вкуснее получится ханум. Выкладываем половину начинки и равномерно распределяем по всей поверхности. Сворачиваем в рулет. Со второй частью теста поступаем так же.

Включаем огонь на плите. Добавляем к овощам болгарский перец или другие любимые овощи и сверху укладываем рулеты. Доливаем воды, накрываем пергаментной бумагой и после закипания тушим около 30 минут на слабом огне.

Украшаем свежей зеленью и подаем к столу. Получилось очень вкусное блюдо.

Ингредиенты:

Тесто:

молоко – 200 мл яйцо – 1 шт. соль – 1 ч.л. мука – 400 г.

Начинка:

фарш говяжий – 500 г большая луковица – 1 шт. зелень (у меня петрушка) соль – 1 ч.л. паприка – 1 ч.л. черный перец – 0,5 ч.л.

Зажарка:

растительное масло – 40 мл лук – 1 шт. чеснок – 2 зубчика томатный сок (у меня свежий) – 200 мл картофель – 2 шт. морковь – 1 шт. перец болгарский – 2 шт. соль 0,5 ч.л. сахар – 1 ч.л. вода