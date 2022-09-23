Названы самые полезные продукты осени

Тыква, клюква и гранат содержат множество полезных веществ, в том числе витаминов.

Такие осенние продукты нужно включать в рацион уже сейчас. Об этом «Газете Ru» сообщила кандидат медицинских наук и исполнительный директор Национального исследовательского центра «Здоровое питание» Светлана Павличенко.

В гранате, по словам врача, содержится большое количество витаминов. Например, витамин К участвует в кроветворении, а фолиевая кислота необходима беременным женщинам, также в гранате есть калий и медь.

Антиоксидант пуникалагин в составе продукта укрепляет стенки сосудов, борется с хроническим воспалением и снижает уровень холестерина.

Стакан свежей клюквы содержит четверть дневной нормы витамина С, витамины А, Е, К, калий, железо и марганец. Также клюква богата клетчаткой и пектином. Ягода снижает воспаление в организме.

В одной порции тыквы содержатся две дневные нормы мощного антиоксиданта. Продукт помогает сохранить остроту зрения, снижает риск онкологических заболеваний.