Свойства грибов: польза и вред для организма

Кто-то грибы обожает в любом виде, а кто-то опасается употреблять их в пищу. На самом деле и у тех, и у других есть все основания для такого выбора, но истина, как обычно не рядом, а посередине. «Рамблер» рассказывает, в чем польза и вред грибов для организма человека.

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Какие бывают грибы

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Грибы выделяют в отельное царство, они сочетают в себе некоторые признаки растений и животных. Грибы четко делятся на съедобные, несъедобные и условно-съедобные. Если с ядовитыми не стоит иметь дело ни при каких обстоятельствах, то условно-съедобные можно иногда включать в свой рацион, но только лишь, если вы уверены в своих действиях, хорошо знаете этот гриб и уже сто раз так делали. Мы же будем говорить только лишь о съедобных. Грибники-фанаты ходят за ними в лес, ну а тем, кому не хочется забираться слишком далеко от дома, отлично подойдут грибы из магазина.

Как правильно выбрать грибы

Все зависит от того, что вы планируете приготовить и будете ли готовить вообще. Ведь можно купить готовые маринованные грибы и съесть их немедленно. Для супов прекрасно подойдут замороженные смесь лесных грибов. Обязательно смотрите на дату изготовления. Чем дольше упаковка лежит в морозилке, тем больше в ней льда. А нам нужно больше грибов. Для салатов, гарниров, жульенов и других блюд лучший выбор — шампиньоны, вешенки или шиитаке. Выбирайте по внешнему виду и запаху. Грибы должны быть чистыми, красивыми, без мусора, пятен, а еще они должны вкусно пахнуть.

В чем польза грибов

Полезные свойства грибов определяются теми веществами, которые в них содержатся. Это белки, витаминами группы B и C, кальций, калий, железо, фосфор, фолиевая и никотиновая кислоты. Все эти микроэлементы улучшают работу сердечно-сосудистой и нервной систем, укрепляют костную ткань и стимулируют образование клеток крови. Еще один плюс — в грибах, как и в других продуктах растительного происхождения, нет холестерина.

В белых грибах, или боровиках, витамина PP — никотиновой кислоты, которая улучшает работу сердца. Также в белых грибах много солей железа, а значит они могут считаться средством профилактики железодефицитной анемии. Но найти такие грибы можно только в сезон. Будьте внимательны, не покупайте лесные грибы в сомнительных местах.

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Лисички содержат витамин А и группы В, а также селен и цинк. Эти грибу благотворно влияют на иммунную систему, а также помогают поджелудочной железе.

Также грибы помогают снижать уровень сахара в крови, поскольку в них содержится много волокон и медленных углеводов.

Кому противопоказаны грибы

Несмотря на все плюсы, грибы можно есть не всем. Противопоказаны грибы, если есть следующие заболевания:

обострение заболеваний ЖКТ,

гастриты,

язвенная болезнь,

колиты,

дуоденит,

панкреатит,

почечная и печеночная недостаточность.

Это связано с тем, что в грибах много хитина, который и сам трудно переваривается, и препятствует перевариванию других веществ. А в результате возрастает нагрузка на органы желудочно-кишечного тракта.

Могут ли грибы заменить мясо

Грибы считаются одним из источников белка. Некоторые люди даже отказываются от мяса, предпочитая его заменять грибами и бобовыми. Вот что думает по этому поводу врач общей практики Денис Прокофьев.

Грибы являются альтернативой белку животного происхождения, но не могут стать полной заменой животному белку. Если человек принимает решение отказаться от белка животного происхождения, он добавляет в рацион рыбу, яйца, грибы, орехи. Тогда мы будем говорить о том, что организм получает белок. Но есть люди, которым это категорически нельзя делать: это люди с железодефицитной анемией, люди пожилого возраста. Дело в том, что мясо — это не только источник белка. В нем содержится много микроэлементов и пищевых волокон, которые необходимы нашему организму. Поэтому предлагаю не увлекаться такими методами: это может быть небольшая диета на 30 дней, разгрузка почек, дать возможность печени и поджелудочной железе отдохнуть. Я считаю, что самыми правильными грибами для замены будут вешенки, шампиньоны, грибы, которые выращиваются из спор искусственно и не накапливают канцерогены. Прокофьев Денис Александрович Врач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"

Как правильно приготовить грибы

Если вы решили приготовить шампиньоны, вешенки или шиитаке, купленные в магазине, эти грибы достаточно осмотреть на предмет повреждений и хорошо промыть. Затем готовить, следуя рекомендациям, указанным в рецепте.

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Совсем по-другому дела обстоят с грибами, собранными в лесу. Здесь нужно соблюдать следующие правила:

Не оставляйте собранные грибы в корзинах и пакетах, их нужно обрабатывать сразу же.

Переберите, отбрасывая поврежденные и червивые.

Тщательно промойте в нескольких водах.

Замочите на 20 минут в подсоленной воде.

После этого залейте чистой водой, поставьте на огонь.

После закипания уверните огонь, варите еще 30 минут.