Свойства грибов: польза и вред для организма

Кто-то грибы обожает в любом виде, а кто-то опасается употреблять их в пищу. На самом деле и у тех, и у других есть все основания для такого выбора, но истина, как обычно не рядом, а посередине. «Рамблер» рассказывает, в чем польза и вред грибов для организма человека.
Грибы выделяют в отельное царство, они сочетают в себе некоторые признаки растений и животных. Грибы четко делятся на съедобные, несъедобные и условно-съедобные. Если с ядовитыми не стоит иметь дело ни при каких обстоятельствах, то условно-съедобные можно иногда включать в свой рацион, но только лишь, если вы уверены в своих действиях, хорошо знаете этот гриб и уже сто раз так делали. Мы же будем говорить только лишь о съедобных. Грибники-фанаты ходят за ними в лес, ну а тем, кому не хочется забираться слишком далеко от дома, отлично подойдут грибы из магазина.
Все зависит от того, что вы планируете приготовить и будете ли готовить вообще. Ведь можно купить готовые маринованные грибы и съесть их немедленно. Для супов прекрасно подойдут замороженные смесь лесных грибов. Обязательно смотрите на дату изготовления. Чем дольше упаковка лежит в морозилке, тем больше в ней льда. А нам нужно больше грибов. Для салатов, гарниров, жульенов и других блюд лучший выбор — шампиньоны, вешенки или шиитаке. Выбирайте по внешнему виду и запаху. Грибы должны быть чистыми, красивыми, без мусора, пятен, а еще они должны вкусно пахнуть.
Полезные свойства грибов определяются теми веществами, которые в них содержатся. Это белки, витаминами группы B и C, кальций, калий, железо, фосфор, фолиевая и никотиновая кислоты. Все эти микроэлементы улучшают работу сердечно-сосудистой и нервной систем, укрепляют костную ткань и стимулируют образование клеток крови. Еще один плюс — в грибах, как и в других продуктах растительного происхождения, нет холестерина.
В белых грибах, или боровиках, витамина PP — никотиновой кислоты, которая улучшает работу сердца. Также в белых грибах много солей железа, а значит они могут считаться средством профилактики железодефицитной анемии. Но найти такие грибы можно только в сезон. Будьте внимательны, не покупайте лесные грибы в сомнительных местах.
Лисички содержат витамин А и группы В, а также селен и цинк. Эти грибу благотворно влияют на иммунную систему, а также помогают поджелудочной железе.
Также грибы помогают снижать уровень сахара в крови, поскольку в них содержится много волокон и медленных углеводов.
Несмотря на все плюсы, грибы можно есть не всем. Противопоказаны грибы, если есть следующие заболевания:
Это связано с тем, что в грибах много хитина, который и сам трудно переваривается, и препятствует перевариванию других веществ. А в результате возрастает нагрузка на органы желудочно-кишечного тракта.
Грибы считаются одним из источников белка. Некоторые люди даже отказываются от мяса, предпочитая его заменять грибами и бобовыми. Вот что думает по этому поводу врач общей практики Денис Прокофьев.
Если вы решили приготовить шампиньоны, вешенки или шиитаке, купленные в магазине, эти грибы достаточно осмотреть на предмет повреждений и хорошо промыть. Затем готовить, следуя рекомендациям, указанным в рецепте.
Совсем по-другому дела обстоят с грибами, собранными в лесу. Здесь нужно соблюдать следующие правила:
И вот теперь грибы можно считать готовыми к дальнейшему употреблению. Вы можете из них готовить все, что захочется. Можно сделать маринованные грибы на зиму, переработать их в фарш для грибных котлет и начинок, поджарить с картофелем или самостоятельно, приготовить пасту с грибами — все зависит от вашего желания и свободного времени.