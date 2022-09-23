Что можно есть на ночь, чтобы не потолстеть

Шутки о ночном зажоре были бы очень смешным, если бы не были грустной правдой. Часто бывает так, что человек, который целый день прилежно соблюдал принципы правильного питания, перед сном или даже ночью словно срывается с цепи и сметает все, на что упадет его голодный взгляд. «Рамблер» рассказывает, что можно есть вечером и на ночь, чтобы не набирать лишние килограммы.

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После таких срывов человек, как правило, чувствует угрызения совести и полное разочарование в себе. На самом деле себя не нужно ругать, иначе цикл «диета-срыв-диета» будет повторяться бесконечно и разорвать этот порочный круг будет сложнее с каждым витком. А лишний вес тем временем будет только увеличиваться. Так делать не надо. А что надо?

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Наводим порядок в голове

В первую очередь нужно разобраться в себе, найти весомые для себя аргументы, которые будут вас убеждать в том, что вам действительно сбросить и/или не набрать лишний вес. Таких причин может быть много:

нравиться себе,

вызывать восхищение и даже зависть окружающих,

носить красивую одежду,

великолепно себя чувствовать,

меньше болеть,

повысить выносливость.

Действительно лишний вес сильно снижает качество жизни. Также вам стоит честно ответить себе на вопрос: а зачем мне лишний вес? Не торопитесь, а просто поразмышляйте, почему вам выгодно сохранять лишние килограммы. Наверняка вы сможете удивить сами себя. Когда вы докопаетесь до причины, например, вы боитесь перемен, вы сможете себя убедить, что бояться не нужно, а нужно действовать.

Организуем пространство в холодильнике

Вообще-то избавить от хлама нужно весь дом, тогда жить и дышать будет гораздо легче, причем во всех сферах. Но начните с малого – холодильник отлично подойдет. План действий:

Выбросить все испорченное, просроченное. Распределить полки по правилам товарного соседства – готовые и сырые продукты должны храниться на разных полках, выделите постоянные места, где у вас будет стоять суп, где мясные блюда, где гарниры, где молочные продукты, где овощи и так далее. Ставьте всегда на одно и то же место. Купите специальные контейнеры, органайзеры и разделители для холодильника, чтобы не ставить кастрюли и сковородки.

Соблюдаем режим труда и отдыха

Легко сказать, но сложно сделать. Постарайтесь установить определенный распорядок дня и придерживаться его. Тогда у вас будет меньше мыслей о еде, ведь вы будете четко знать, что в какой момент нужно делать. Научитесь вовремя ложиться спать и высыпаться. Часто недосып становится главной причиной переедания.

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Чувствуем голод

Научитесь отличать чувство голода от жажды или скуки. Отследите, действительно ли вы едите, потому что чувствуете голод. Иногда едой человек пытается заглушить чувство тревоги и одиночества. Попробуйте для начала выпить стакан воды, если чувство голода ушло, значит вы просто хотели пить. Голод никогда не наступает резко и внезапно, всегда постепенно. Но до сильного голода себя лучше не доводить.

Налаживаем быт

Конечно, сложно удержаться от сладкого, жирного, мучного и прочего, что радует желудок, но грозит лишними килограммами, особенно когда все это находится в постоянном доступе. Вообще-то это вы главный в своей жизни, а не ваши внутренние органы, поэтому вам решать, что, когда и в каком количестве есть. Многим проще не покупать нечто вредное, чем потом постоянно держать себя в руках, когда вот оно такое соблазнительное лежит на полке холодильника и манит.

Выбираем правильные продукты

Вообще-то правильно питаться нужно в течение всего дня, но вечером, когда вы устаете и хотите расслабиться, нужно быть особенно внимательным, пока не сформируется правильная привычка. Вот список подходящих продуктов и напитков:

Кисломолочные напитки без сахара: йогурт, ряженка, кефир и другие

Чай с имбирем без сахара, правда у некоторых людей имбирь стимулирует аппетит, если вы из таких, то этот вариант вам не подходит

Бульон из курицы и/или овощей

Овощи свежие или приготовленные

Курица, индейка и другое нежирное мясо

Нежирные сорта рыбы: треска, хек, минтай и другие

Творог

Яйца

Морепродукты

Грибы

Продукты из этого списка можно есть вечером. Но в любом случае следите за объемом порций, они должны быть небольшими.

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