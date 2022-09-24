Названы 11 суперпродуктов для улучшения работы мозга и укрепления памяти

Некоторые продукты обладают удивительными свойствами и способны повысить продуктивность мозга.

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Для поддержания хорошей работы головного мозга нужно правильно питаться.

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Среди фруктов и овощей, которые укрепляют память, первое место принадлежит томатам. Об этом невролог Дерья Улудюз сообщила изданию Sözcü. Овощ насыщает клетки мозга ликопином и бета-каротином, что ускоряет работу центральной нервной системы. Употребление вареных помидоров также снижает риск повышения холестерина в крови.

Брокколи за счет содержания сульфорафана улучшает способность к анализу новой информации. Кроме того, употребление этого растения повышает внимание и предотвращает болезнь Альцгеймера.

Яблоки – это один из лучших фруктов для усиления работы мозга. Они способны сокращать воспалительные процессы и поддерживать здоровый уровень сахара в крови.

Черника защищает от появления первых признаков деменции. Содержащиеся в ягодах вещества оказывают положительное воздействие на нервную систему и укрепляют клеточные связи головного мозга.

Бананы изобилуют веществами, которые повышают качество сна и снижают тревогу. Те, кто питается плодами регулярно, отмечают общее улучшение настроения.

Мало кто знает, что тимьян способен защитить клетки мозга от преждевременного старения. Стоит добавлять приправу в различные блюда, чтобы сохранять гибкое мышление до старости.

Лимон выводит токсины из организма, в том числе из головного мозга. Лимонный сок приводит кровяное давление в норму, что положительно сказывается на работе центрального органа нервной системы.

Авокадо полон питательными веществами и кислотами, поэтому он полезен для снижения артериального давления и улучшения памяти.

Куркуму называют чудодейственной приправой в борьбе с воспалениями. Это растение предотвращает сахарный диабет, артрит и болезни мозга. Чтобы повысить эффективность действия куркумы, ее нужно употреблять вместе с черным перцем.

Корица ускоряет работу головного мозга за счет бета-каротина и витамина В. Белок не успевает скапливаться в клетках, что предотвращает развитие серьезных болезней.