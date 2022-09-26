Данилко и Вайкуле опубликовали совместное фото

Певица Лайма Вайкуле, несмотря на сообщения об ухудшившемся состоянии здоровья, продолжает посещать развлекательные мероприятия в Латвии. На этот раз она появилась на концерте украинского артиста Андрея Данилко, также известного как Верка Сердючка. Вероятно, выход Вайкуле мог остаться незамеченным, однако Данилко лично похвастался в социальных сетях снимком с певицей. Лайма для концерта выбрала такой наряд, который позволил бы ей не выделяться в толпе. Артистка облачилась в темную одежду. Более того, Вайкуле продолжает носить косынку на голове, что уже не раз подогревало слухи о якобы рецидиве рака. При этом артистка на снимке выглядит веселой и отдохнувшей.