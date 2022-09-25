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3 часа назад

Какие ягоды нужно есть на ужин для хорошего сна

Ferra.ru

Врач-диетолог Антонина Саволюк рассказала, как улучшить качество сна, чтобы он не только длился достаточное количество времени, но и был глубоким.

Какие ягоды нужно есть на ужин для хорошего сна
Фото: Ferra.ruFerra.ru

По словам диетолога, волшебной диеты, которая помогла бы высыпаться за 4–5 часов, не существует. Но можно добавить в рацион продукты, которые являются природными источниками гормона сна мелатонина.

В готовом виде мелатонин содержится в черешне и вишне, есть эти ягоды следует вечером. А на обед лучше продукты с содержанием триптофана — аминокислоты, необходимой для создания белков и играющей важную роль в регуляции поведения, настроения, когнитивных функций и сна. Это мясо, особенно индейки и курицы, яйца, орехи, кисломолочные продукты, бобовые, овсянка и бананы.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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