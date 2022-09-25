Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+27° в 
USD 58.10EUR 56.48
Войти в почту
1 час назад

Диетолог Соломатина дала советы по питанию сотрудникам офисов

Вечерняя Москваиещё 3

В течение рабочего дня стоит обратить внимание на продукты, которые можно съесть холодными, однако не рекомендуется восполнять потерю энергии конфетами, печеньем и сушками. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Диетолог дала советы по питанию сотрудникам офисов
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Если нет возможности разогреть еду, то приготовьте с собой сэндвичи, которые можно съесть холодными. Используйте цельнозерновой хлеб, мясо или омлет, обязательно добавьте что-то из зелени, — сказала она.

Специалист посоветовала взять с собой на работу термос с бульоном или супом-пюре. Если такой возможности нет, то в ближайшем магазине можно купить творог, сухофрукты, йогурт и так далее. Во время ланча перекусить можно ягодами.

Для поднятия тонуса врач рекомендует употреблять кофе или крепкий чай. Однако с ними нужно быть осторожнее. Не стоит пить более четырех чашек напитка в течение дня, а также после 15:00, передает RT.

Елена Соломатина рассказал «Вечерней Москве», что некоторые сахарозаменители способны нанести серьезный вред здоровью: в частности, такой эффект после нагревания дает аспартам. При этом набирающая популярность стевия даже полезна для здоровья.

Еда,Елена Соломатина,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители