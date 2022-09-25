Картофельные булочки: отличная закуска на любой случай

Вряд ли кто-то из нас не любит картофель, тем более, что этот корнеплод хорош в любом виде. Предлагаем приготовить картофельные булочки, которые станут как отличным завтраком, так и идеальной закуской на любом столе.

Можно так же из этого теста приготовить булочки роллы с зеленью и чесноком. Для этого колобки раскатать в овал, выложить измельчённую зелень и чеснок. Скрутить в рулет, разрезать и закрутить улиткой. Выложить в формы. Оставить на 30-40 минут. Перед выпеканием в центр положить помидоры черри, смазать желтком и в духовку.