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3 часа назад

Картофельные булочки: отличная закуска на любой случай

Eva.ru

Вряд ли кто-то из нас не любит картофель, тем более, что этот корнеплод хорош в любом виде. Предлагаем приготовить картофельные булочки, которые станут как отличным завтраком, так и идеальной закуской на любом столе.

Картофельные булочки: отличная закуска на любой случай
Фото: Eva.ruEva.ru

Ингредиенты:

  • Картофельное пюре — 150 г
  • Мука — 450-470 г
  • Вода — 80 мл
  • Молоко — 80 мл
  • Дрожжи живые — 15 г
  • Соль — 7 г
  • Сахар — 15 г
  • Сливочное масло — 70 г
  • Яйцо — 1 шт
  • Сыр российский — 150 г
  • Ароматные сухие травы

Процесс приготовления:

  1. В теплом молоке и воде растворить дрожжи. Просеять муку. Добавить соль и сахар. Влить дрожжевой коктейль, растопленное масло, яйцо и пюре. Замесить в течении 6-8 минут мягкое но не липкое тесто. Накрыть и оставить на расстойку на час.
  2. За это время тесто должно увеличиться в 2-2,5 раза. Добавить натертый на крупной тёрке сыр и сухие травы и ещё раз вымесить. Накрыть и оставить ещё на полчаса. Можно на ночь убрать в холодильник. Утром заранее достать, дать тесту нагреться в течении часа и продолжать работать.
  3. Разделить готовое тесто на куски, чуть приплющить, края собрать к центру и подкатать. Выложить в формы для кекса или же на противень. Накрыть и оставить на 30-40 минут.
  4. Смазать желтком, посыпать кунжутом и в разогретую до 180С духовку на 25 минут.

Можно так же из этого теста приготовить булочки роллы с зеленью и чесноком. Для этого колобки раскатать в овал, выложить измельчённую зелень и чеснок. Скрутить в рулет, разрезать и закрутить улиткой. Выложить в формы. Оставить на 30-40 минут. Перед выпеканием в центр положить помидоры черри, смазать желтком и в духовку.

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