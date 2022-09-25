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30 минут назад

Альтернатива кофе: врач рассказал, какой напиток полезен осенью и взрослым, и детям

Don24.ru

Осенью и взрослым, и детям стоит чаще пить какао. Это вкусная и полезная альтернатива кофе и чаю, передает radiosputnik.ria.ru со ссылкой на доктора медицинских наук, диетолога Маргариту Королеву.

Альтернатива кофе: врач назвал лучший напиток для осени
Фото: Don24.ruDon24.ru

«Какао – замечательный продукт для детей и взрослых, особенно в первой половине дня. Он дает энергию и поддерживает ее благодаря своим компонентам: это магний, регулирующий состояние нервной системы, витамины группы В, полиненасыщенные жирные кислоты. Напиток не повышает давление и в то же время поддерживает чувство бодрости. Детям он не дает уснуть на первом и втором уроках. Он вкусный. Наши мамы и бабушки делали этот напиток с очаровательной пенкой», — приводит источник ее слова.

Доктор посоветовала взрослым пить какао на растительном молоке и не злоупотреблять сахаром. Детям, при хорошей переносимости, можно добавлять коровье молоко, а сахар лучше заменять медом. При покупке порошка для приготовления напитка стоит убедиться, что это натуральный продукт.

Эксперт посоветовала приобретать какао из Индонезии и Южной Америки — тех стран, где произрастает растение. В Китае, уверена доктор, продукт не всегда «обрабатывают корректно». А применение химических веществ и вкусовых добавок способно принести больше вреда, чем пользы.

Еда,Маргарита Королева,
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