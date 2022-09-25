Альтернатива кофе: врач назвал лучший напиток для осени

«Какао – замечательный продукт для детей и взрослых, особенно в первой половине дня. Он дает энергию и поддерживает ее благодаря своим компонентам: это магний, регулирующий состояние нервной системы, витамины группы В, полиненасыщенные жирные кислоты. Напиток не повышает давление и в то же время поддерживает чувство бодрости. Детям он не дает уснуть на первом и втором уроках. Он вкусный. Наши мамы и бабушки делали этот напиток с очаровательной пенкой», — приводит источник ее слова.