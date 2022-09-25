Как правильно хранить продукты в холодильнике

Многие люди хранят продукты в холодильнике неправильно, потому что не знают, где их лучше всего расположить. Например, привычные яйца не нужно складывать в дверцу холодильника, а мясной фарш хранить на самом верху. «ФедералПресс» подготовил для вас инструкцию по хранению продуктов.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Оказывается, чтобы продукты были в порядке, надо не просто скинуть их в холодильник, который сам разберется, что с ними делать, а правильно расположить их по всему пространству.

Что хранить на верхней полке

Самая верхняя полка холодильника подходит для хранения еды, которую вы уже приготовили и убрали в контейнер. Такую пищу стоит держать подальше от сырых продуктов.

Что положить на среднюю полку

Вот именно сюда и нужно складывать яйца, которые будут держать оптимальную температуру. На средней полке холодильника такой хрупкий продукт никогда не будет испытывать температурные скачки.

Зачем нам нижняя полка

А вот на самый низ мы складываем любые виды фарша и рыбу. Главное – это закрыть продукты питания крышкой или убрать в какой-то плотный пакет, который не даст распространяться бактериям.

А что класть в дверцу холодильника

Сюда стоит сложить продукты, которым не нужна низкая температура. Например, эта зона подойдет для соусов, молочки и напитков.

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