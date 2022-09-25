8 секретов приготовления идеальной яичницы

Блюдо, которое кажется таким простым, можно вывести на новый уровень с помощью простых правил.
Говорят, при устройстве на работу поваров просят приготовить не фуа-гра или стейк, а яичницу. Это простое блюдо может показать и ваши кулинарные способности, а еще остается идеальным завтраком, сочетающим белки, жиры и углеводы. Чтобы приготовить отличную яичницу, нужно знать несколько простых хитростей.
Для идеального омлета многие берут яйца, специи и молоко, но повара рекомендуют добавить в смесь немного сливок. Так омлет станет легким, воздушным, отлично поднимется.
Для идеальной яичницы на сковороде выберите не растительное, а сливочное масло. Оно сделает блюдо более сочным и ароматным.
Да, вы не ослышались! Отличная глазунья получится, если вы сильно разогреете сковороду с маслом, разобьете яйца и тут же уберете ее с огня. Всего через две минуты вы получите идеальную по консистенции глазунью с жидким центром и упругим белком.
Обычно яичницу снимают со сковороды деревянными лопаточками, но повара предлагают применять для приготовления яичницы исключительно резиновые.
Повара считают, что яичницу нужно убрать с горячей поверхности, когда она готова на 90%. Жар от продукта поможет ему дойти уже на тарелке.
Яркий желток — основная изюминка вкусной глазуньи, но профессионалы считают, что его вид и вкус могут испортить крупинки соли. Поэтому во время приготовления солите только белок.
Так вы избежите риска, что на сковороду попадет пропавший продукт, а желтки не растекутся.
Секрет идеальной яичницы — в переворачивании. Обжаривайте ее с каждой стороны минуту или полминуты (здесь все зависит от температуры, на которой вы готовите): так белок приготовится равномерно и целиком, а желток приобретет приятный золотистый цвет, оставшись внутри немного жидким.