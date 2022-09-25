8 секретов приготовления идеальной яичницы

Блюдо, которое кажется таким простым, можно вывести на новый уровень с помощью простых правил.

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Говорят, при устройстве на работу поваров просят приготовить не фуа-гра или стейк, а яичницу. Это простое блюдо может показать и ваши кулинарные способности, а еще остается идеальным завтраком, сочетающим белки, жиры и углеводы. Чтобы приготовить отличную яичницу, нужно знать несколько простых хитростей.

Выберите правильные ингредиенты

Для идеального омлета многие берут яйца, специи и молоко, но повара рекомендуют добавить в смесь немного сливок. Так омлет станет легким, воздушным, отлично поднимется.

Откажитесь от растительного масла

Для идеальной яичницы на сковороде выберите не растительное, а сливочное масло. Оно сделает блюдо более сочным и ароматным.

Не жарить

Да, вы не ослышались! Отличная глазунья получится, если вы сильно разогреете сковороду с маслом, разобьете яйца и тут же уберете ее с огня. Всего через две минуты вы получите идеальную по консистенции глазунью с жидким центром и упругим белком.

Инструмент

Обычно яичницу снимают со сковороды деревянными лопаточками, но повара предлагают применять для приготовления яичницы исключительно резиновые.

Снимайте блюдо с огня почти готовым

Повара считают, что яичницу нужно убрать с горячей поверхности, когда она готова на 90%. Жар от продукта поможет ему дойти уже на тарелке.

Подсаливайте

Яркий желток — основная изюминка вкусной глазуньи, но профессионалы считают, что его вид и вкус могут испортить крупинки соли. Поэтому во время приготовления солите только белок.

Разбивайте яйца в миску

Так вы избежите риска, что на сковороду попадет пропавший продукт, а желтки не растекутся.

Переворачивайте