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1 час назад

Эксперты назвали главные преимущества киноа

Волгоградская правдаиещё 1

Эта зерновая культура помогает бороться с опасными болезнями.

Эксперты назвали главные преимущества киноа
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

Издание Al Mayadeen сообщает, что произрастающая зерновая культура киноа, которую начали выращивать 7 тыс. лет назад, очень полезна для тех, кто чувствителен к глютену.

Ученые отмечают пользу такой еды, ведь в ней содержится значительное количество белков, масел, жиров, кислот и витаминов.

Эксперты сообщают, что такая пища помогает снизить вероятность развития онкологии и проблем с уровнем сахара в крови.

Также содержащиеся в киноа антиоксиданты позволяют избежать развития проблем с сердечно-сосудистой системой.

Напомним, ко Дню сердца волгоградцам напомнили о важности сохранения своего здоровья.

Еда,
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