Эксперты назвали главные преимущества киноа

Эта зерновая культура помогает бороться с опасными болезнями.

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Издание Al Mayadeen сообщает, что произрастающая зерновая культура киноа, которую начали выращивать 7 тыс. лет назад, очень полезна для тех, кто чувствителен к глютену.

Ученые отмечают пользу такой еды, ведь в ней содержится значительное количество белков, масел, жиров, кислот и витаминов.

Эксперты сообщают, что такая пища помогает снизить вероятность развития онкологии и проблем с уровнем сахара в крови.

Также содержащиеся в киноа антиоксиданты позволяют избежать развития проблем с сердечно-сосудистой системой.