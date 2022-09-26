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9 минут назад

Почему хлеб в кухонном шкафу плесневеет

Даша Краснова

Плесневые грибы становятся главной причиной порчи хлеба, причем заражение может произойти при укладке, охлаждении и транспортировке. Однако иногда он плесневеет из-за неправильного хранения. "Рамблер" расскажет, как сохранить хлеб свежим.

Почему хлеб в кухонном шкафу плесневеет
Фото: unsplashunsplash

Если хлеб в шкафу быстро плесневаеет, то скорее всего вы уже купили испорченный продукт или не соблюдаете условия хранения. Например, в комнате повышенная влажность.

Если хлеб не заплесневел, например, даже через две недели, многие думают, что он "напичкан" консервантами. Хотя хлеб с более высокой кислотностью остается свежим длительное время.

Что касается покупки хлеба, важно также не брать изделие в пакетах с конденсатом. Влажная среда — идеальные условия для разрастания грибков плесени.

При выборе лучше отдавать предпочтение изделию в бумаге или вовсе без упаковки. Дома, если хлеб хранится в пакете, важно сделать в нем дырки для воздуха. Но лучше использовать пергамент или тканевые мешочки.

Если температура в помещении высокая, то хлеб скорее всего испортится быстрее. Поэтому лучше хранить его в холодильнике. Если кладете хлеб в хлебницу, держите ее в чистоте. Регулярно убирайте крошки, мойте и хорошо просушите.

Еда,
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