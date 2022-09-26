Спрогнозировано увеличение производства российского вина

В ближайшие годы стоит ожидать удвоения объема вина, произведенного в России. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники.

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За два года с тех пор, как вступил в силу закон о виноделии, спрос на отечественную продукцию неуклонно растет. Ежегодно площадь виноградников в РФ увеличивается на 4-7 процентов, рассказали изданию в «Ассоциации виноградарей и виноделов».

«Во-первых, за последние четыре-пять лет наши виноделы во всех сегментах рынка, от доступного до премиума, достигли уровня качества, сравнимого с крупными производителями из "традиционно винных" стран, что было отмечено не только многочисленными экспертами в рамках международных конкурсов, но и потребителями», — сообщил глава ассоциации ДмитДмитрий Киселев.

Также увеличение объема российского вина связывают с модой — в ресторанах столицы отечественные напитки имеют большую популярность, отметил Киселев. По словам директора по развитию «Якитории» Александра Муратова, до конца года сеть планирует увеличить долю российских вин в барном меню до 30-40 процентов.