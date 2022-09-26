Диетолог посоветовала, как питаться после 40 лет

«Питание после 40 лет должно быть оптимизировано не только по количеству калорий, но и быть сбалансированным по белкам, жирам и углеводам, а также содержать достаточное количество витаминов и микроэлементов. Необходимо учесть и тот факт, что с возрастом наблюдается дефицит ферментов и лучше ограничить цельное молоко и блюда из пшеничной муки (глютен). Для поддержания мышечной массы необходимо регулярное употребление рыбы и морепродуктов, птицы, блюд из творога, сыра и бобовых. Красное мясо лучше ограничить до одного-двух раз в неделю», — сказала Дарья Русакова.