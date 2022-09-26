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39 минут назад

Диетолог посоветовала, как питаться после 40 лет

Ura.Ruиещё 1

Людям после 40 лет нужно сократить потребление молочных продуктов, красного мяса и пшеничной муки. Об этом в беседе с URA.RU рассказала врач-диетолог сети лабораторий «Лабквест», член национальной ассоциации диетологов, нутрициологов, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.

Диетолог посоветовала, как питаться после 40 лет
Фото: Ura.RuUra.Ru

«Питание после 40 лет должно быть оптимизировано не только по количеству калорий, но и быть сбалансированным по белкам, жирам и углеводам, а также содержать достаточное количество витаминов и микроэлементов. Необходимо учесть и тот факт, что с возрастом наблюдается дефицит ферментов и лучше ограничить цельное молоко и блюда из пшеничной муки (глютен). Для поддержания мышечной массы необходимо регулярное употребление рыбы и морепродуктов, птицы, блюд из творога, сыра и бобовых. Красное мясо лучше ограничить до одного-двух раз в неделю», — сказала Дарья Русакова.

Она отметила, что важно употреблять продукты, богатые пищевыми волокнами. «Из напитков лучше отдать предпочтение воде без газа и добавок, чаю и кофе до пяти чашек в день, а также нежирным кисломолочным продуктам. Пищевые волокна стоит чаще включать в свой рацион. Так как их употребление является профилактикой онкологических заболеваний и атеросклероза. Пищевыми волокнами богаты овощи, фрукты, зелень и цельное зерно», — сообщила диетолог.

Нутрициолог призвала сохранять активность и полноценный сон.

«Подключение регулярных занятий спортом просто необходимо для коррекции и поддержания веса. Посильные кардионагрузки, например, утренняя гимнастика, прогулка на свежем воздухе, плавание, велосипед повышают обменные процессы в организме и улучшают здоровье в целом. Помимо питания и спорта, необходимо отрегулировать свой сон — полноценный, семь-восемь часов. Во сне человек не только отдыхает, но и худеет», — заключила Русакова.

Еда,Дарья Русакова,
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