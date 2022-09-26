Москвичи назвали главный хит советского мороженого

«Как же это было вкусно», «Три шарика с сиропом... и ложкой до последней капли выскребываешь», «Точно, шиповниковый сироп! Вот почему оно было таким вкусным», «Даа. Даже захотелось этого мороженого», «Да, вкусно было и стоило по карману студентам. Классное и спокойное время», «Обожал это мороженое», «Эх.. прям вернулся сейчас в детство! Спасибо, что вспомнили про это мороженое», — написали подписчики канала.