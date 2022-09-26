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58 минут назад

5 продуктов, от которых отекают тело и лицо

Чемпионат.com

Их точно не стоит есть перед важным мероприятием.

5 продуктов, от которых отекают тело и лицо
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Снова проснулись с отёками на лице и едва смогли открыть глаза? Пора пересмотреть своё питание, возможно, вы злоупотребляете продуктами-провокаторами, которые удерживают воду.

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Как правило, утренние отёки не приносят значительного физического дискомфорта, но портят внешний вид и настроение. Особенно женщинам, которые стремятся всегда выглядеть блестяще. Отёкшее лицо и глаза-щёлочки могут не только сигнализировать об ошибках в питании, но и говорить о серьёзных проблемах со здоровьем, таких как:

  • застой лимфы;
  • повышенная проницаемость капилляров;
  • нарушения в работе почек;
  • дисбаланс гормонов;
  • нарушение чувствительности инсулина.

Если вы часто замечаете отёчность лица, а также рук и ног, следует обратиться к специалисту за консультацией.

О пяти способах вывести лишнюю воду из организма — читайте в статье по ссылке.

Нарушение режима дня и неправильное питание — самые частые причины отёков. Вода задерживается в организме из-за нехватки сна, обилия соли, обезвоживания и при избыточном употреблении пяти продуктов-провокаторов.

Картофель

Богат минералами и устойчивым крахмалом, который улучшает перистальтику кишечника и хорошо утоляет голод. Однако он же способен задерживать жидкость в организме, тем самым вызывая отёки. Поэтому не следует есть картофель на ужин, лучше готовить его на обед.

Помидоры

В них повышенное содержание соланина, который провоцирует появление отёков на лице. Вообще, паслëновые (к которым относятся и помидоры) нужно употреблять в меру, ведь соланин токсичен и может стать причиной отравления.

Поэтому перед едой помидоры стоит вымачивать в холодной воде. Соланин почти полностью разрушается при термической обработке, то есть от тушёных или пассерованных томатов в салате будет больше пользы, чем от свежих.

Соленья и консервы

Домашние соленья и консервированные овощи из магазина — рекордсмены по содержанию соли. Она способна естественно задерживать воду в организме, поэтому не нужно увлекаться солёными огурцами во время вечерней трапезы. Рыбные консервы, кукуруза и горошек, а также солёные соусы приводят к отёкам.

Фастфуд и снеки

Орешки, гренки, чипсы и даже мясные бургеры — источники глутамата натрия и соли. Если вечером вы полакомились фастфудом или съели пакет чипсов под сериал, утром ждите опухшее лицо и прибавления на весах. Не беспокойтесь, вы не набрали лишний килограмм жира — это отёк и удержанная вода.

Молочные продукты

Употреблять кефир на ночь не так полезно, как об этом говорят. Ведь молочный сахар может задерживать воду и провоцировать отёки. Если на ужин хочется чего-то молочного, лучше выпить миндального, овсяного или соевого молока, съесть кокосовый йогурт.

Основа здоровья — достаточное употребление воды. Нехватка воды в организме тоже вызывает отёчность. Чтобы предотвратить обезвоживание и отёки как последствие, старайтесь ежедневно выпивать норму воды. Рассчитать свою можно по формуле 30 мл воды на 1 кг веса взрослого человека.

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