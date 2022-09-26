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37 минут назад

Врач порекомендовал есть супы каждый день

Москва24

Врач-токсиколог международного консультативного диагностического центра ICDMC и кандидат медицинских наук Михаил Кутушов заявил, что супы следует добавить в ежедневный рацион. Об этом сообщает "Газета.ру".

Врач порекомендовал есть супы каждый день
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

"Гастроэнтерологи в принципе не рекомендуют ежедневную сухомятку. А супы для организма человека – это экстракт. В экстрактах содержится большее количество питательных веществ, нежели в сухих продуктах", – пояснил врач.

Отдельно он упомянул, что в холодное время года организму особенно полезна горячая жидкость. Благодаря ей происходит насыщение организма, в том числе энергией. Особенно полезны супы при гастрите, подчеркнул Кутушов.

Для людей с таким заболеванием подойдут мягкие или перебитые в блендере продукты. Для наполнения можно использовать крупы или вермишель, а от гречки и бобовых следует отказаться.

При гастрите считаются запрещенными молочные и фасолевые супы, а также блюда с капустой и копченостями. Готовить суп необходимо без специй и с минимальным добавлением соли.

В качестве общей рекомендации токсиколог посоветовал при готовке супов использовать только натуральные продукты. В частности, количество колбасы следует уменьшить или вовсе отказаться от нее, уделив большее внимание овощам и мясу.

Еда,
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