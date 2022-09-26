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38 минут назад

Врач Бобровский объяснил, почему нельзя покупать овощи и фрукты у бабушек на стихийных рынках

Диана Товсепова

Овощи и фрукты, продающиеся у дорогах в ведерках, могут быть опасны для здоровья. Об этом рассказал врач-диетолог Андрей Бобровский в интервью радио Sputnik.

Врач объяснил, почему нельзя покупать овощи и фрукты у бабушек на дорогах
Фото: PxherePxhere

Пожилые женщины, продающие с самодельных прилавков овощи и фрукты, зачастую продают совсем не продукты со своего огорода, считает диетолог. По его словам, невозможно определить происхождение этих продуктов, и в этом состоит самая главная опасность таких покупок.

Возможно, овощи выращивались на ее огороде, но может быть и такое, что "ей мог их дать и воротила овощного рынка местного масштаба, чтобы она продала".

По словам врача, такие овощи и фрукты могут содержать повышенное количество вредных веществ. Дело в том, что зачастую они не проходят проверку государственного санэпиднадзора. Это происходит потому, что фермеры при их выращивании используют пестициды и злоупотребляют удобрениями.

Например, в овощи, с повышенным содержанием нитратов, не примут в крупную официальную торговую сеть. Поэтому, приходится искать место сбыта и иногда, это могут быть такие ларьки у дороги.

"Такие овощи и фрукты должны быть на помойке, но они продаются", — высказался диетолог.

Ранее мы писали о том, почему хлеб плесневеет в кухонном шкафу.

Еда,Андрей Бобровский,
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