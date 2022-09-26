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1 час назад

Улучшит работу мозга и защитит от рака: две главные причины есть виноград

Ferra.ru

Виноград — фрукт, дающий действительно много преимуществ организму человека. О главных полезных свойствах этого продукта рассказала диетолог Туба Орнек.

Улучшит работу мозга и защитит от рака: две главные причины есть виноград
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Как отмечает эксперт по питанию и диетологии Туба Орнек, в состав винограда входит много калия и витаминов. Кроме того, данный фрукт хорошо помогает бороться со стрессом. И это далеко не все. Научные исследования подтверждают, что виноград снижает вероятность развития болезни Альцгеймера и болезни Паркинсона.

Существуют два главных свойства винограда

Защита от заболеваний головного мозга.

Если виноград есть регулярно, то это благотворно скажется на состоянии мозга. Как уже говорилось выше, этот фрукт предотвращает риск появления болезней Паркинсона и Альцгеймера. Кроме того, он может оказывать положительное влияние на структуру клеток, обеспечивать их защиту и стимулировать ген SirT1, который связан с более долгой жизнью.

Снижение риска рака.

При сбалансированном и регулярном употреблении винограда у человека уменьшается воспаление в организме, останавливается рост раковых клеток. Защищает данный фрукт также от биохимических, когнитивных и поведенческих повреждений.

Есть у винограда и другие положительные свойства. Это предотвращение развития болезней сердца, нормализация кровяного давления, улучшение состояния костей, а также помощь в борьбе с бессонницей.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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