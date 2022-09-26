Улучшит работу мозга и защитит от рака: две главные причины есть виноград

Виноград — фрукт, дающий действительно много преимуществ организму человека. О главных полезных свойствах этого продукта рассказала диетолог Туба Орнек.
Как отмечает эксперт по питанию и диетологии Туба Орнек, в состав винограда входит много калия и витаминов. Кроме того, данный фрукт хорошо помогает бороться со стрессом. И это далеко не все. Научные исследования подтверждают, что виноград снижает вероятность развития болезни Альцгеймера и болезни Паркинсона.
Защита от заболеваний головного мозга.
Если виноград есть регулярно, то это благотворно скажется на состоянии мозга. Как уже говорилось выше, этот фрукт предотвращает риск появления болезней Паркинсона и Альцгеймера. Кроме того, он может оказывать положительное влияние на структуру клеток, обеспечивать их защиту и стимулировать ген SirT1, который связан с более долгой жизнью.
Снижение риска рака.
При сбалансированном и регулярном употреблении винограда у человека уменьшается воспаление в организме, останавливается рост раковых клеток. Защищает данный фрукт также от биохимических, когнитивных и поведенческих повреждений.
Есть у винограда и другие положительные свойства. Это предотвращение развития болезней сердца, нормализация кровяного давления, улучшение состояния костей, а также помощь в борьбе с бессонницей.
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