Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+24° в 
USD 58.00EUR 55.93
Войти в почту
1 час назад

Пять продуктов, которые зарядят вас энергией во время рабочего дня

Ferra.ru

Если вы чувствуете сильную усталость уже к середине рабочего или учебного дня, то лучшим решением будет прерваться на перекус. Восстановить силы помогут продукты с клетчаткой, белком, калием, омега-3.

Пять продуктов, которые зарядят вас энергией во время рабочего дня
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Внезапная слабость и усталость у человека возникает из-за резких скачков сахара в крови. Поэтому если вы ощущаете упадок сил уже в середине рабочего дня, то просто съешьте один из этих пяти полезных продуктов. Они содержат вещества, которые помогут вам чувствовать себя лучше.

Батат. В таком картофеле много клетчатки и сложных углеводов. Всё это усваивается довольно медленно, поэтому вы долгое время будете ощущать прилив сил. Кроме того, в этом продукте есть витамины В5 и В6. Они превращают пищу в энергию. Яйца. В их состав входят полезные жиры, белок, витамин В12. Белок же при этом считается долгосрочным источником энергии.

Апельсины. Съев один апельсин, вы получите суточную дозу витамина С, а ещё 4 г клетчатки. Научно доказано, что витамин С - это антиоксидант, а подобные вещества борются с воспалением в организме и могут облегчить усталость. Рыба. Для восстановлении энергии нужно употреблять любую жирную рыбу, то есть скумбрию, сельдь, лосось и т.п. В её состав входит достаточное количество омега-3, который отличается антиоксидантным и противовоспалительным действием. Бананы. Полезны они тем, что в них много калия, витамина В6 и клетчатки. Всё это помогает зарядиться энергией.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Еда,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители