Пять продуктов, которые зарядят вас энергией во время рабочего дня

Если вы чувствуете сильную усталость уже к середине рабочего или учебного дня, то лучшим решением будет прерваться на перекус. Восстановить силы помогут продукты с клетчаткой, белком, калием, омега-3.

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Внезапная слабость и усталость у человека возникает из-за резких скачков сахара в крови. Поэтому если вы ощущаете упадок сил уже в середине рабочего дня, то просто съешьте один из этих пяти полезных продуктов. Они содержат вещества, которые помогут вам чувствовать себя лучше.

Батат. В таком картофеле много клетчатки и сложных углеводов. Всё это усваивается довольно медленно, поэтому вы долгое время будете ощущать прилив сил. Кроме того, в этом продукте есть витамины В5 и В6. Они превращают пищу в энергию. Яйца. В их состав входят полезные жиры, белок, витамин В12. Белок же при этом считается долгосрочным источником энергии.

Апельсины. Съев один апельсин, вы получите суточную дозу витамина С, а ещё 4 г клетчатки. Научно доказано, что витамин С - это антиоксидант, а подобные вещества борются с воспалением в организме и могут облегчить усталость. Рыба. Для восстановлении энергии нужно употреблять любую жирную рыбу, то есть скумбрию, сельдь, лосось и т.п. В её состав входит достаточное количество омега-3, который отличается антиоксидантным и противовоспалительным действием. Бананы. Полезны они тем, что в них много калия, витамина В6 и клетчатки. Всё это помогает зарядиться энергией.