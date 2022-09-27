Видео: как приготовить гречку сыром бри

Гречка одна из самых полезных круп, блюда из гречки полезны и детям, и взрослым. Некоторые не очень любят гречку, но они просто не знают, как вкусно ее приготовить. "Рамблер" покажет один такой рецепт.
Для начала хорошенько промойте крупу.
Нарежьте мелко лук и чеснок, а затем зажарьте его вместе с любимыми специями.
Добавьте в зажарку шампиньоны и морковь.
Отварите овощной бульон. Для этого необходимо уварить остатки овощей (цветная капуста, грибы и другие сохранившиеся за неделю овощи).
Смешайте в противне гречку с зажаркой, а затем залетейте ее овощным бульоном.
Добавьте сыр бри и сливочное масло, а затем перемешайте все ингридиенты.
Запейкате в духовке 20 минут. Блюдо можно готовить сразу на несколько дней вперед, так как гречка не потеряет свой вкус.
Крупа получается нежной и очень насыщенной из-за обилия овощей в бульоне и зажарке.