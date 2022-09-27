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50 минут назад

Диетолог назвала обязательный продукт для осенне-зимнего рациона

Москва24

Квашеная капуста является чрезвычайно полезным продуктом, который обязательно следует употреблять в холодное время года, заявила врач-диетолог Наталья Круглова. Об этом сообщает News.ru.

Диетолог назвала обязательный продукт для осенне-зимнего рациона
Фото: m24.rum24.ru

По ее словам, квашеная капуста способствует поддержанию здоровой микрофлоры желудочно-кишечного тракта. Также она богата витамином С, который в кислой среде сохраняется даже лучше, чем в свежем продукте.

"Это ферментированный продукт, который важен для микрофлоры кишечника. Если есть такая возможность, хорошо использовать квашеную капусту в осенне-зимнем рационе", – пояснила Круглова.

Ранее кандидат медицинских наук и семейный врач Сергей Чудаков заявил, что с целью поддержания иммунитета и защиты от инфекций осенью необходимо добавлять в рацион витамины С, А и В12.

По его словам, основным источником витамина С является черная смородина, витамина А – облепиха. Также в осенний период, как отметил врач, в рационе должны присутствовать цинк и селен.

Подробнее: https://www.m24.ru/news/obshchestvo/27092022/505565?utm_source=CopyBuf

Еда,Сергей Чудаков,Наталья Круглова,
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