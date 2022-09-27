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1 час назад

Эндокринолог рассказала о безопасном продукте для замены сахара

Lenta.ruиещё 2

Безопасным заменителем сахара является стевия, экстракт которой в 300 раз слаще сахара, рассказала эндокринолог Зухра Павлова. В своем Telegram-канале она посоветовала присмотреться к этому продукту.

Эндокринолог назвала безопасный заменитель сахара
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам эндокринолога, главное преимущество стевии перед сахаром в том, что у нее практически нулевая калорийность: 18 килокалорий против 378 килокалорий у сахара.

«Стевия не участвует в углеводном обмене организма и не имеет никаких ограничений для применения. Она термостойкая, то есть при готовке не разрушится и не ухудшит вкус блюда», — пояснила Павлова.

Для замены сахара стевией лучше выбирать сиропы, прошедшие максимальную очистку, считает эндокринолог. Продают стевию и в виде травы для заваривания. Однако с ее помощью можно лишь получить отвар специфического вкуса.

При покупке стевии нужно внимательно изучать состав, чтобы в сиропе не было добавок, например, фруктозы или искусственных сахарозаменителей, предупредила врач.

Павлова добавила, что есть еще один заменитель сахара — эритрол. Он подойдет тем, кому вкус стевии кажется горьковатым. Хотя эритрол менее сладкий, чем сахар и стевия, его вполне можно включить в рацион. Калорийность 100 граммов продукта составляет 20 килокалорий.

«У стевии и эритрола есть еще два бонуса: от них не бывает кариеса, и они не вызывают вздутия живота, как сахар и другие заменители», — подвела итог Зухра Павлова.

Ранее Зухра Павлова рассказала, какую опасность представляет для организма ангина, лечить которую нужно только под контролем врача. Она предупредила, что это заболевание может вызвать тяжелые осложнения.

Еда,
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