6 продуктов для крепкого сна, которые можно есть на ночь

Наедаться на ночь диетологи настоятельно не рекомендуют, но и ложиться спать на голодный желудок тоже не особо полезно.
Можно сделать небольшой перекус за пару часов до сна, чтобы улучшить его качество.
Эксперты Food ru сообщили, что перед сном можно перекусить миндалём, хватит всего 30 граммов. Он содержит мелатонин, который регулирует режима сна и бодрствования.
В киви содержатся витамины С и Е, а также фолиевая кислота и натрий. Такой продукт благотворно влияет на сон, его качество.
В индейке много белка, а также фосфора, селена и аминокислоты триптофана. Можно съесть перед сном небольшой кусочек птицы.
Чай с ромашкой также поможет спокойно заснуть. Ещё он улучшает состояние кожи, борется с тревожностью.
Стакан тёплого молока на ночь успокаивает. В продукте содержится триптофан, кальций, витамин D и мелатонин.
Морская рыба тоже будет полезна перед сном. В ней есть омега-3 жирные кислоты и витамин D, которые играют важную роль в регуляции выработки серотонина. Также в рыбе есть полезные для сна магний, калий и кальций.