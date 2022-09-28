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30 минут назад

Какие продукты нужно есть в холодное время года, чтобы согреться

Ferra.ru

Врач-эндокринолог, нутрициолог Анастасия Тараско объяснила, как лучше питаться в холодное время года. Она рассказала о продуктах, которые помогут согреться.

Какие продукты нужно есть в холодное время года, чтобы согреться
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Врач отметила, что в холода лучше отказаться от салатов и лимонадов. Предпочтение следует отдать супам, супам-пюре, фобо, тёплым бульонам со специями. Кроме того, согреться помогут корица, имбирь, мускатный орех, гвоздика, кардамон, куркума.

Эти специи стоит добавлять и в чай. Также можно употреблять масло Гхи, богатое витаминами А, Е. Но с осторожностью — это жирное масло.

Необходимы для согрева в холодное время года и физические упражнения: хороши динамические занятия — бег, плавание, быстрая ходьба и катание на лыжах.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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