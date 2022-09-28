Названы самые полезные виды молока

Врач-диетолог Наталья Круглова объяснила россиянам, что коровье и козье молоко являются более полезными, чем растительное.
В беседе с представителями СМИ член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России отметила, что в коровьем и козьем молоке содержится достаточное количество кальция и белка. Это делает его намного полезнее растительного, передает слова врача издание URA.RU.
– К сожалению, растительное молоко содержит гораздо меньше белка. Если сравнить все виды растительного молока, то только соевое содержит белка примерно столько, сколько коровье или козье. С точки зрения содержания кальция тоже проигрывает, либо кальция нет совсем, – сообщила Круглова.
При выборе растительного молока диетолог порекомендовала отдавать предпочтение продукту, который обогащен кальцием.