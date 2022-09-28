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1 час назад

Российский медик назвала самые полезные виды молока

Vse42.ru

Врач-диетолог Наталья Круглова объяснила россиянам, что коровье и козье молоко являются более полезными, чем растительное.

Названы самые полезные виды молока
Фото: Vse42.ruVse42.ru

В беседе с представителями СМИ член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России отметила, что в коровьем и козьем молоке содержится достаточное количество кальция и белка. Это делает его намного полезнее растительного, передает слова врача издание URA.RU.

– К сожалению, растительное молоко содержит гораздо меньше белка. Если сравнить все виды растительного молока, то только соевое содержит белка примерно столько, сколько коровье или козье. С точки зрения содержания кальция тоже проигрывает, либо кальция нет совсем, – сообщила Круглова.

При выборе растительного молока диетолог порекомендовала отдавать предпочтение продукту, который обогащен кальцием.

Еда,Наталья Круглова,
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