Названы самые полезные виды молока

– К сожалению, растительное молоко содержит гораздо меньше белка. Если сравнить все виды растительного молока, то только соевое содержит белка примерно столько, сколько коровье или козье. С точки зрения содержания кальция тоже проигрывает, либо кальция нет совсем, – сообщила Круглова.