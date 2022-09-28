Продукты, которые опасно сочетать с кофе

"Если вы любите выпить кофе с молоком или сливками, то это, конечно, не вредно, но нужно понимать, что из этой порции молока всасывание кальция будет минимальным. То же самое касается усвоения железа из растительных продуктов, если вместе с ними вы употребляете кофе", – заключила Михалева.