Названа допустимая доза лука и чеснока

Лук и чеснок, чьи полезные свойства уже давно всем известны, при чрезмерном употреблении могут нанести вред организму.

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Об этом рассказал спортивный диетолог и нутрициолог Антон Брыкин, передаёт сайт Радио «Комсомольская правда».

По словам специалиста, луковицы этих растений стимулируют выделение желчи, раздражают стенки желудка, что может причинить вред при заболеваниях ЖКТ. Речь идёт о таких недугах, как панкреатит, язва и гастроэзофагит.