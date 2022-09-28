Названа допустимая доза лука и чеснока

Лук и чеснок, чьи полезные свойства уже давно всем известны, при чрезмерном употреблении могут нанести вред организму.
Об этом рассказал спортивный диетолог и нутрициолог Антон Брыкин, передаёт сайт Радио «Комсомольская правда».
По словам специалиста, луковицы этих растений стимулируют выделение желчи, раздражают стенки желудка, что может причинить вред при заболеваниях ЖКТ. Речь идёт о таких недугах, как панкреатит, язва и гастроэзофагит.
В этой связи специалист советует употреблять в сутки не более 70-100 грамм чеснока и лука, что позволит в несколько приёмов пищи получить все полезные свойства без вреда для ЖКТ.