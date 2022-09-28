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24 минуты назад

Названа допустимая доза лука и чеснока

Свободная пресса

Лук и чеснок, чьи полезные свойства уже давно всем известны, при чрезмерном употреблении могут нанести вред организму.

Названа допустимая доза лука и чеснока
Фото: unsplashunsplash

Об этом рассказал спортивный диетолог и нутрициолог Антон Брыкин, передаёт сайт Радио «Комсомольская правда».

По словам специалиста, луковицы этих растений стимулируют выделение желчи, раздражают стенки желудка, что может причинить вред при заболеваниях ЖКТ. Речь идёт о таких недугах, как панкреатит, язва и гастроэзофагит.

В этой связи специалист советует употреблять в сутки не более 70-100 грамм чеснока и лука, что позволит в несколько приёмов пищи получить все полезные свойства без вреда для ЖКТ.

Еда,
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