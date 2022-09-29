Диетолог предупредила об опасности разливного молока

"Когда покупаем пастеризованное или стерилизованное молоко, там понятны сроки и состав. Когда приезжает бочка, тут кот в мешке. Такое молоко нужно кипятить, его качество сложно определить. Даже если это молоко брендовое и из ближайших хозяйств, все равно лучше его в любом случае прокипятить или как-то термически обработать перед употреблением", – рассказала Соломатина.