Диетолог назвала несколько принципов полезной каши

Врач-диетолог Екатерина Ткачева сообщила Food ru, что в день необходимо съедать 200 граммов каши, которые следует разделить на два приёма.
Если же это происходит один раз, то вместе с кашей стоит съесть овощи.
Диетолог рекомендует выбирать цельнозерновые крупы, в которых содержится клетчатка, множество витаминов и минералов. Такие каши варятся примерно 15-20 минут.
Специалист отметила, что не стоит готовить каши в пакетиках, так как в них мало полезных веществ.
На завтрак лучше есть кашу, сваренную на молоке, которое сделает блюдо более сытным. Также не стоит добавлять в кашу сахар, его лучше заменить мёдом, орехами или сухофруктами.