Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+22° в 
USD 58.45EUR 55.72
Войти в почту
1 час назад

Диетолог Екатерина Ткачева назвала несколько принципов полезной каши

runews24.ru

Врач-диетолог Екатерина Ткачева сообщила Food ru, что в день необходимо съедать 200 граммов каши, которые следует разделить на два приёма.

Диетолог назвала несколько принципов полезной каши
Фото: runews24.rurunews24.ru

Если же это происходит один раз, то вместе с кашей стоит съесть овощи.

Диетолог рекомендует выбирать цельнозерновые крупы, в которых содержится клетчатка, множество витаминов и минералов. Такие каши варятся примерно 15-20 минут.

Специалист отметила, что не стоит готовить каши в пакетиках, так как в них мало полезных веществ.

На завтрак лучше есть кашу, сваренную на молоке, которое сделает блюдо более сытным. Также не стоит добавлять в кашу сахар, его лучше заменить мёдом, орехами или сухофруктами.

Еда,Екатерина Ткачева,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители