Диетолог назвала несколько принципов полезной каши

Врач-диетолог Екатерина Ткачева сообщила Food ru, что в день необходимо съедать 200 граммов каши, которые следует разделить на два приёма.

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Если же это происходит один раз, то вместе с кашей стоит съесть овощи.

Диетолог рекомендует выбирать цельнозерновые крупы, в которых содержится клетчатка, множество витаминов и минералов. Такие каши варятся примерно 15-20 минут.

Специалист отметила, что не стоит готовить каши в пакетиках, так как в них мало полезных веществ.