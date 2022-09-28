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1 час назад

Как правильно выбирать рыбу

В региональном Роспотребнадзоре напоминают, что богатые витаминами рыба и морепродукты усваиваются организмом намного быстрее, чем мясо, однако, чтобы получить максимум пользы от этих продуктов, необходимо уметь правильно выбирать их при покупке.

Как правильно выбирать рыбу
Фото: Крестьянская жизньКрестьянская жизнь

При выборе рыбы важно обращать внимание на следующие признаки:

Запах. Свежий продукт может отдавать запахом водоема, а вот резкий неприятный запах (например, аммиачный) сигнализирует о плохом качестве продукта.

Внешний вид. Структура тушки должна быть упругой, однородной, без избытка слизи, темных пятен или неестественной окраски. Зеленоватые пятна на брюхе — главный признак некачественного продукта; жабры. Они должны быть насыщенного красного цвета, в то время как испорченного продукта они чаще всего серые и с неприятным запахом.

Глаза. Сухие, мутные, ввалившиеся глаза говорят о том, что рыба залежалась на прилавке: покупать такой продукт не стоит.

Чтобы избежать заражения паразитами, которые могут присутствовать в морепродуктах и рыбе, важно соблюдать профилактические меры. Быть аккуратными при употреблении сырой, слабозамороженной, а также слабосоленой рыбы.

Такие способы термической обработки, как варка, обжаривание или запекание, помогут избежать заражения.

При разделывании и приготовлении рыбы дома необходимо использовать специальный рыбный нож и отдельную посуду.

Рыбу необходимо варить в течение 15 минут с момента закипания.

Помните про простые правила выбора и приготовления рыбы, и тогда вы получите максимум пользы для здоровья.

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