Как правильно выбирать рыбу

В региональном Роспотребнадзоре напоминают, что богатые витаминами рыба и морепродукты усваиваются организмом намного быстрее, чем мясо, однако, чтобы получить максимум пользы от этих продуктов, необходимо уметь правильно выбирать их при покупке.

Фото: Крестьянская жизнь Крестьянская жизнь

При выборе рыбы важно обращать внимание на следующие признаки:

Запах. Свежий продукт может отдавать запахом водоема, а вот резкий неприятный запах (например, аммиачный) сигнализирует о плохом качестве продукта.

Внешний вид. Структура тушки должна быть упругой, однородной, без избытка слизи, темных пятен или неестественной окраски. Зеленоватые пятна на брюхе — главный признак некачественного продукта; жабры. Они должны быть насыщенного красного цвета, в то время как испорченного продукта они чаще всего серые и с неприятным запахом.

Глаза. Сухие, мутные, ввалившиеся глаза говорят о том, что рыба залежалась на прилавке: покупать такой продукт не стоит.

Чтобы избежать заражения паразитами, которые могут присутствовать в морепродуктах и рыбе, важно соблюдать профилактические меры. Быть аккуратными при употреблении сырой, слабозамороженной, а также слабосоленой рыбы.

Такие способы термической обработки, как варка, обжаривание или запекание, помогут избежать заражения.

При разделывании и приготовлении рыбы дома необходимо использовать специальный рыбный нож и отдельную посуду.

Рыбу необходимо варить в течение 15 минут с момента закипания.