Как правильно выбирать рыбу

В региональном Роспотребнадзоре напоминают, что богатые витаминами рыба и морепродукты усваиваются организмом намного быстрее, чем мясо, однако, чтобы получить максимум пользы от этих продуктов, необходимо уметь правильно выбирать их при покупке.
При выборе рыбы важно обращать внимание на следующие признаки:
Запах. Свежий продукт может отдавать запахом водоема, а вот резкий неприятный запах (например, аммиачный) сигнализирует о плохом качестве продукта.
Внешний вид. Структура тушки должна быть упругой, однородной, без избытка слизи, темных пятен или неестественной окраски. Зеленоватые пятна на брюхе — главный признак некачественного продукта; жабры. Они должны быть насыщенного красного цвета, в то время как испорченного продукта они чаще всего серые и с неприятным запахом.
Глаза. Сухие, мутные, ввалившиеся глаза говорят о том, что рыба залежалась на прилавке: покупать такой продукт не стоит.
Чтобы избежать заражения паразитами, которые могут присутствовать в морепродуктах и рыбе, важно соблюдать профилактические меры. Быть аккуратными при употреблении сырой, слабозамороженной, а также слабосоленой рыбы.
Такие способы термической обработки, как варка, обжаривание или запекание, помогут избежать заражения.
При разделывании и приготовлении рыбы дома необходимо использовать специальный рыбный нож и отдельную посуду.
Рыбу необходимо варить в течение 15 минут с момента закипания.
Помните про простые правила выбора и приготовления рыбы, и тогда вы получите максимум пользы для здоровья.