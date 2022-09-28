Сливовый пирог к чаю, который оценит вся семья

Осень – отличное время для душевных вечерних посиделок в кругу близких. А какое чаепитие без домашней выпечки?

Фото: Крестьянская жизнь Крестьянская жизнь

Популярный кулинарный блогер Коте Оганезов в своем телеграм-канале поделился рецептом сливового пирога с шоколадными нотками.

150 г масла,

200 г шоколада,

8 ст. л. сахара,

1 ст. л. крахмала,

1 кг сливы,

3 яйца,

1 пакетик разрыхлителя,

300 г муки. Для приготовления потребуются следующие ингредиенты:

Масло и шоколад необходимо растопить, а затем немного остудить. Яйца взбить с сахаром и разрыхлителем. Постепенно влить в них растопленное масло с шоколадом, добавить туда же муку.

Сливы порезать на четвертинки, присыпать их крахмалом и уложить в смазанную форму для выпечки. На фрукты вылить тесто и поставить заготовку для пирога в разогретую до 180 градусов духовку на один час.

Готовый пирог слегка остудить и присыпать сахарной пудрой.