Сливовый пирог к чаю, который оценит вся семья

Осень – отличное время для душевных вечерних посиделок в кругу близких. А какое чаепитие без домашней выпечки?
Популярный кулинарный блогер Коте Оганезов в своем телеграм-канале поделился рецептом сливового пирога с шоколадными нотками.
Масло и шоколад необходимо растопить, а затем немного остудить. Яйца взбить с сахаром и разрыхлителем. Постепенно влить в них растопленное масло с шоколадом, добавить туда же муку.
Сливы порезать на четвертинки, присыпать их крахмалом и уложить в смазанную форму для выпечки. На фрукты вылить тесто и поставить заготовку для пирога в разогретую до 180 градусов духовку на один час.
Готовый пирог слегка остудить и присыпать сахарной пудрой.
Приятного аппетита!