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5 минут назад

Сливовый пирог к чаю, который оценит вся семья

Крестьянская жизнь

Осень – отличное время для душевных вечерних посиделок в кругу близких. А какое чаепитие без домашней выпечки?

Сливовый пирог к чаю, который оценит вся семья
Фото: Крестьянская жизньКрестьянская жизнь

Популярный кулинарный блогер Коте Оганезов в своем телеграм-канале поделился рецептом сливового пирога с шоколадными нотками.

Для приготовления потребуются следующие ингредиенты:
  • 150 г масла,
  • 200 г шоколада,
  • 8 ст. л. сахара,
  • 1 ст. л. крахмала,
  • 1 кг сливы,
  • 3 яйца,
  • 1 пакетик разрыхлителя,
  • 300 г муки.

Масло и шоколад необходимо растопить, а затем немного остудить. Яйца взбить с сахаром и разрыхлителем. Постепенно влить в них растопленное масло с шоколадом, добавить туда же муку.

Сливы порезать на четвертинки, присыпать их крахмалом и уложить в смазанную форму для выпечки. На фрукты вылить тесто и поставить заготовку для пирога в разогретую до 180 градусов духовку на один час.

Готовый пирог слегка остудить и присыпать сахарной пудрой.

Приятного аппетита!

Еда,
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