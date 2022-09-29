Диетолог назвала продукты, которые опасно сочетать с кофе

"Связано это с тем, что в кофе содержатся дубильные и связывающие вещества, например, танины. Они придают специфический горький привкус напитку. Но эти вещества способствуют связыванию в кишечнике важных элементов – кальция и железа, поэтому человек может их недополучать. Если мы употребляем молочные продукты только вместе с кофе, то усвоение будет снижено и может развиться дефицит кальция".