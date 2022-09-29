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1 час назад

Диетолог Михалева назвала продукты, которые опасно сочетать с кофе

Мария Иглина

Эндокринолог, диетолог, ведущий специалист "СМ-Клиника" Оксана Михалева рассказала, что иногда некоторые продукты опасно сочетать с кофе. Подробностями эксперт поделилась в беседе с "Газете.Ru".

Диетолог назвала продукты, которые опасно сочетать с кофе
Фото: РамблерРамблер

Так, в первую очередь, кофе опасно пить вместе с продуктами, богатыми кальцием и железом:

"Связано это с тем, что в кофе содержатся дубильные и связывающие вещества, например, танины. Они придают специфический горький привкус напитку. Но эти вещества способствуют связыванию в кишечнике важных элементов – кальция и железа, поэтому человек может их недополучать. Если мы употребляем молочные продукты только вместе с кофе, то усвоение будет снижено и может развиться дефицит кальция".

Особенно стоит быть осторожными подросткам, беременным женщинам и пожилым людям, отметила Михалева. А в отношении железа проблема существует в основном для вегетарианцев, поскольку они употребляют только растительные источники железа, которые хорошо связываются танинами кофе, а также для лиц, уже имеющих дефицит железа. В остальных же случаях, как рассказывает эксперт, воздействие кофе на усвоение железа минимально.

Ранее ученые выяснили, как кофе влияет на продолжительность жизни.

Еда,
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