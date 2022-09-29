В чем заключается польза сезонных овощей и фруктов

— Семейство крестоцветные (все виды капусты, редька, руккола, редис и т. д.) — богатый источник витамина С, К, В. Эти овощи полезны для иммунитета, нервной и кроветворной системы. К семейству пасленовые относятся помидоры, баклажаны, сладкий перец и т. п. Эти овощи также богаты витаминами С и А, но не стоит забывать, что помидоры — сильный аллерген. В семейство тыквенные входят огурцы, тыква, кабачки, дыня. Они богаты витаминами А, С и P, фолиевой кислотой, железом, калием. Картофель содержит усвояемый в нашем организме сложный углевод — крахмал. Поэтому картофель является источником энергии и содержит большее количество калорий, — рассказала эксперт.