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59 минут назад

В сети назвали секретные ингредиенты самых вкусных домашних блюд

Lenta.ru

Лимонный сок и сливочное масло делают почти любое блюдо вкуснее, заявили пользователи сети. Секретные ингредиенты самых вкусных домашних блюд они назвали в одном из постов на форуме Reddit.

В сети назвали секретные ингредиенты самых вкусных домашних блюд
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Одним из самых популярных секретных ингредиентов стал лимонный сок, который также заменяют лимонной кислотой. Его советуют добавлять и в сладкие, и в основные блюда.

Сливочное масло также вырвалось в фавориты. Его рекомендуют не жалеть и не заменять маргарином.

Среди специй популярны чеснок и ваниль: пользователи сети уверены, что переборщить с ними нельзя.

Еда,
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