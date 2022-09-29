В сети назвали секретные ингредиенты самых вкусных домашних блюд

Лимонный сок и сливочное масло делают почти любое блюдо вкуснее, заявили пользователи сети. Секретные ингредиенты самых вкусных домашних блюд они назвали в одном из постов на форуме Reddit.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Одним из самых популярных секретных ингредиентов стал лимонный сок, который также заменяют лимонной кислотой. Его советуют добавлять и в сладкие, и в основные блюда.

Сливочное масло также вырвалось в фавориты. Его рекомендуют не жалеть и не заменять маргарином.