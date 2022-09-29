От голода и ожогов: 6 фактов о помидорах

Помидоры — это настолько привычная часть рациона современного человека, что без них трудно представить среднестатистический холодильник или грядку на майских праздниках. Но на самом деле в России помидоры оказались сравнительно недавно, лишь в восемнадцатом веке. Делимся с вами 6 интересными фактами о незаменимом (с кулинарной точки зрения) овоще и рассказываем, что у него общего с картофелем и пантенолом.

Фото: unsplash.com unsplash.com

На территории Южной Америки можно до сих пор найти дикие сорта помидоров, произрастающие в лесах. Хотя уже за 500 лет до нашей эры ацтеки одомашнили помидор и начали выращивать, настоящий рассвет культивации вида произошел, когда причудливое растение прибыло в Старый Свет и начало путешествие на Восток. На сегодняшний день больше всего помидоров производят Китай и Индия.

Видео дня

Как раз за способность вызывать галлюцинации помидоры использовали ацтекские шаманы. Сегодня употреблять их для общения с прошлыми жизнями не стоит, для интоксикации томатами нужно съесть как минимум пару килограмм незрелых плодов, но вместе с галлюцинациями может прийти очень серьезное расстройство желудочно-кишечного тракта, которое лечится настоящим детоксом. Также возможна частичная (или конградная) амнезия, в результате которой теряется часть воспоминаний, но это зависит от изначального состояния психики человека.

Некоторые переводят «pomo d’oro» как «золотое яблоко», но само слово «pomo» в итальянском языке (откуда и взято словосочетание) применяется относительно крупных мясистых плодов фруктов, не только яблок, но и груш и других растений, не только относящихся к семейству пасленовых.

Свое законное место в каждой кулинарной книге томаты получили только в восемнадцатом и девятнадцатом веках.

Ликопин, по мнению ученых, помогает не только при ожогах. При употреблении внутрь он существенно снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, некоторых глазных заболеваний (например, катаракты), а также помогает купировать воспаления. Но не спешите заменять помидорами аптечку, помните о токсичности и риске развития аллергии.