Куриные кармашки с сырной начинкой, которые стоит приготовить на обед

Куриное филе считается диетическим продуктом, поскольку в нем много белка и мало животного жира. Однако оно может быть не только полезным, но и очень вкусным.

Фото: Крестьянская жизнь Крестьянская жизнь

Оригинальным рецептом блюда, которое порадует домочадцев, поделился в своем телеграм-канале популярный кулинарный блогер Дмитрий Змиевский.

Для приготовления потребуются следующие ингредиенты:

куриная грудка – 3 шт.,

сыр – 150 г,

сметана 20-25% – 1 ст. л.,

чеснок – 1 зубчик,

соль, перец по вкусу,

панировочные сухари – 40 г,

яйцо – 1 шт.,

оливковое масло – 10 мл.

Для пюре на гарнир:

картошка – 4-5 шт.,

сливочное масло – 20 г,

молоко – 80 мл.

Куриную грудку необходимо аккуратно разрезать вдоль, но не до конца, а затем посолить и поперчить с обеих сторон. Сметану смешать с измельченным чесноком и смазать ею внутреннюю часть грудки. Несколько кусочков сыра положить на одну половинку грудки и накрыть другой половиной.

Скрепленную зубочистками курицу нужно запанировать. Для этого куриные кармашки опускают сначала во взбитое яйцо, а затем в панировочные сухари. Филе в панировке обжаривают быстро на сильном огне до получения золотистой корочки.

Куриные кармашки уложить в форму и запечь в разогретой до 180 градусов духовке в течение 15 минут.