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1 час назад

Куриные кармашки с сырной начинкой, которые стоит приготовить на обед

Крестьянская жизнь

Куриное филе считается диетическим продуктом, поскольку в нем много белка и мало животного жира. Однако оно может быть не только полезным, но и очень вкусным.

Куриные кармашки с сырной начинкой, которые стоит приготовить на обед
Фото: Крестьянская жизньКрестьянская жизнь

Оригинальным рецептом блюда, которое порадует домочадцев, поделился в своем телеграм-канале популярный кулинарный блогер Дмитрий Змиевский.

Для приготовления потребуются следующие ингредиенты:

  • куриная грудка – 3 шт.,
  • сыр – 150 г,
  • сметана 20-25% – 1 ст. л.,
  • чеснок – 1 зубчик,
  • соль, перец по вкусу,
  • панировочные сухари – 40 г,
  • яйцо – 1 шт.,
  • оливковое масло – 10 мл.

Для пюре на гарнир:

  • картошка – 4-5 шт.,
  • сливочное масло – 20 г,
  • молоко – 80 мл.

Куриную грудку необходимо аккуратно разрезать вдоль, но не до конца, а затем посолить и поперчить с обеих сторон. Сметану смешать с измельченным чесноком и смазать ею внутреннюю часть грудки. Несколько кусочков сыра положить на одну половинку грудки и накрыть другой половиной.

Скрепленную зубочистками курицу нужно запанировать. Для этого куриные кармашки опускают сначала во взбитое яйцо, а затем в панировочные сухари. Филе в панировке обжаривают быстро на сильном огне до получения золотистой корочки.

Куриные кармашки уложить в форму и запечь в разогретой до 180 градусов духовке в течение 15 минут.

В это время по желанию приготовить пюре, которое можно подать к обеду. Важно перед подачей не забыть достать зубочистки.

Еда,
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