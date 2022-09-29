Куриные кармашки с сырной начинкой, которые стоит приготовить на обед

Куриное филе считается диетическим продуктом, поскольку в нем много белка и мало животного жира. Однако оно может быть не только полезным, но и очень вкусным.
Оригинальным рецептом блюда, которое порадует домочадцев, поделился в своем телеграм-канале популярный кулинарный блогер Дмитрий Змиевский.
Для приготовления потребуются следующие ингредиенты:
Для пюре на гарнир:
Куриную грудку необходимо аккуратно разрезать вдоль, но не до конца, а затем посолить и поперчить с обеих сторон. Сметану смешать с измельченным чесноком и смазать ею внутреннюю часть грудки. Несколько кусочков сыра положить на одну половинку грудки и накрыть другой половиной.
Скрепленную зубочистками курицу нужно запанировать. Для этого куриные кармашки опускают сначала во взбитое яйцо, а затем в панировочные сухари. Филе в панировке обжаривают быстро на сильном огне до получения золотистой корочки.
Куриные кармашки уложить в форму и запечь в разогретой до 180 градусов духовке в течение 15 минут.
В это время по желанию приготовить пюре, которое можно подать к обеду. Важно перед подачей не забыть достать зубочистки.